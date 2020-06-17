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Yeğeni Aylin Mavi'yle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı!

Oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi'yle birlikte olduğu bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Erçel'in pozu takipçilerinden rekor beğeni aldı.

Yeğeni Aylin Mavi'yle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı!
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Yeni dizi Sen Çal Kapımı ile ekranlara dönen Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile beraber çekildiği fotoğrafını Instagram'da yayınladı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 

Rekor beğeni geldi

Ünlü oyuncu Hande Erçel dizi çekimlerinden fırsat buldukça yeğeni Aylin Mavi'le bol bol vakit geçiriyor. Erçel, ellerini boyalı şekilde yeğeniyle poz verdiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 1,6 milyon beğeniyi geçti. Güzel oyuncunun yorum ve beğeni yağan pozuna sevgilisi Murat Dalkılıç da kayıtsız kalmayarak kalp emojisi ekledi.

İşte Hande Erçel ve yeğeninin beğeni yağan pozu...

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