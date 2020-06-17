O Ses Türkiye'nin yeni jüri üyesi Ebru Gündeş haftalık 180 bin TL alacak!

TV8'in sevilen programı O Ses Türkiye'de yeni sezonda jüri koltuğuna oturacak isimler netleşmeye başladı. Şarkıcı Ebru Gündeş 2017'de veda ettiği jüri üyeliğine yeni sezonda devam edecek. Gündeş'in programdan elde edeceği haftalık kazanç ise ağızları açıkta bıraktı.

Gündeş'e rekor ücret

MagaGenius adlı Instagram hesabı'na göre O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın ayrılmasının ardından Ebru Gündeş'in jüri koltuğuna oturacak. Hatta ünlü şarkıcının, haftalık 180 bin TL alacağı da iddia edildi. O Ses Türkiye'de jüri olan Seda Sayan, Hadise ve Murat Boz yarışmadan bölüm başına 70 bin TL alırken Beyazıt Öztürk 90 bin TL alıyordu.

Öte yandan, Murat Boz, Hadise ve Beyazıt Öztürk ise bu sezon da programda jüri üyeliğine devam edecek.

Seda TV8'le ilişiğini kesti

O Ses Türkiye'de değişikliğe giden televizyoncu Acun Ilıcalı, "Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor" diye konuşmuştu.