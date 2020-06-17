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Terleme nasıl önlenir limonlu karışım bu sorunu ortadan kaldırıyor!

Aşırı terleme, hormonlara ve ter bezlerine bağlı olarak oluşsa da bu sorunu engellemek aslında elinizde. İşte aşırı terlemeyi önlemenin en etkili yolları!

Terleme nasıl önlenir limonlu karışım bu sorunu ortadan kaldırıyor!
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Yazın birçok insanın şikayetçi olduğu konuların başında aşırı terleme sorunu geliyor. Terleme her ne kadar sindirim sistemimizin çalışmasında ortaya çıkan normal bir durum olsa da aşırı olduğunda can sıkıcı bir hal alıyor. Aşırı terlemeyi ortadan kaldıracak doğal yöntemler oldukça merak ediliyor. Aşağıda sıraladığımız yöntemleri evinizde deneyerek terlemeyi azaltabilirsiniz. 

Fazla kilolarınızdan kurtulun

Fazla kilolar terlemeye yol açan başlıca etkenlerden biri. Bu nedenle hem genel sağlığınızı korumak hem de terlemeyi azaltmak için sağlıklı bir diyetle fazla kilolarınızdan kurtulun. Gerekirse uzman desteği alın.

Bol su tüketin

Genel kanının aksine bol sıvı tüketimi terlemeyi artırmaz. Su vücut sıcaklığını dengede tutmayı sağlıyor. Terleme yoğun olduğunda, vücudumuzdan tuz kaybı da gerçekleşiyor. Bu nedenle sodyum düzeyini sağlığa uygun aralıkta tutmak için, çok su içmenin yanı sıra maden suyu da tüketin.

Limon mucizesi

Limon terlemeyi kontrol etmeye yardımcı olan diğer bir yöntemdir. Bakterileri ortadan kaldıran sitrik asit, kokuyu önlemeye de yardımcı olur.

Limon suyunu ve 1 çay kaşığı kabartma tozunu bir kâsede karıştırın. Ortaya çıkan karışımı koltuk altlarına pamuk kullanarak iyice uygulayın. Yaklaşık 20-30 dakika bekletin ve daha sonra suyla yıkayın. Bu yöntemi düzenli olarak uygulayın.

Kafein ve alkolden uzak durun

Fazla miktarda kahve ve çay içmek, alkol tüketmek ise terlemeyi tetiklediği ve su kaybını artırdığından kafeinli içecekler ve alkolden uzak durun.

Adaçayı için

Sakinleştirici özelliği ile bilinene adaçayı, ter bezlerindeki etkinliği azaltarak, aşırı terlemeyi önler. 

Sıcak su ile duş almayın

Sıcak su ile duş almak vücut ısısını yükseltiyor ve çok fazla terlemeye neden oluyor. Vücut ısısını dengede tutmak için ılık veya mümkün ise soğuk su ile banyo yapın.

Yediklerinize dikkat edin

Çok sıcak, baharatlı ve yağlı gıdalar ile soğan ve sarımsak da terlemeyi artırdığından tüketirken dikkatli olun. Fast food ve ağır gıdalar yerine hafif ve sade yiyecekleri tüketin.

Aşırı hareketten kaçının

Fiziksel aktivite gerektiren işler terlemeyi artırdığından aşırı hareketten kaçının. Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayın. İşiniz gereği sürekli dışarıda ve güneşin altında bulunmanız gerekiyorsa, uygun zamanlarda ara vererek dinlenmeye çalışın.

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