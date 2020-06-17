Survivor 2020'de adaya veda eden yarışmacı, Mavi Takım'dan Ardahan oldu!

Sezonun reyting rekorları kıran programı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden yarışmacı SMS sıralamasında en düşük oya sahip olan Ardahan oldu.

Survivor eleme adayları kimler?

Elif'in dokunulmazlık kolyesini almasıyla katılmadığı ve aday olmadığı konseyde bir ilke şahit olundu. Mavi takımdan bir ismin SMS birincisi olacak olması nedeniyle diğer üç yarışmacının otomatik olarak aday olacağı göz önüne alınınca ikinci konseyde oylama yapılmadı. İlk konseyde ise Ardahan takım arkadaşlarından rica ederek kendi ismini yazdırmış ve haftanın ilk eleme adayı olarak seçilmişti.

Adaya veda eden isim Ardahan oldu

Survivor 2020'de gelen SMS oylarına göre hayallerine veda eden isim belli oldu. Acun Ilıcalı, SMS sıralamasında rakiplerinden daha oy alarak adaya veda eden ismin Ardahan olduğunu deklare etti.

Survivor Ardahan kimdir?

Sadık Ardahan Uzkanbaş, 1987 senesinde Ardahan'da doğdu ancak Adana'da ikamet ediyor. 8 yıl Adanaspor altyapı takımlarında forma giydi. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle futbola ara vermek zorunda kalınca bu süreçte askerliğini tamamladı.Ardından 2 yıl Dubai'de ilk yurt dışı deneyimini yaşadı. Türkiye'ye döndükten sonra aktif olarak sporla ilgilenen Sadık Ardahan Uzkanbaş, sonrasında Kazakistan'a giderek 6 yıl orada yaşadı.