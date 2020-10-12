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Hatay yangınlarıyla ilgili tweet atan Ezgi Mola sosyal medyada linç edildi

Geçtiğimiz günlerde Hatay'da çıkan yangınla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan oyuncu Ezgi Mola, bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Hatay yangınlarıyla ilgili tweet atan Ezgi Mola sosyal medyada linç edildi
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Hatay'da 3 gündür süren yangınlarda sabotaj ihtimali üzerinde durulurken sosyal medyada yangınla ilgili birçok tepki tweeti atıldı. Başarılı oyuncu Ezgi Mola da konuya dahil oldu. 

Hatay paylaşımı olay oldu

Şimdilerde izleyiciyi ekrana kilitleyen Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'yi canlandıran Ezgi Mola sosyal medya hesabından Hatay'daki yangınlarla ilgili "Bakalım yeniden ağaçlar dikilip Hatay'daki yaralar onarılmaya çalışılacak mı yoksa rant alanı mı olacak? 'Ne olacak zaten yandı, boş orası villa olsun, otel olsun' diyen bir kara cahil güruh görmeyiz umarım! Bakalım kaç ağaç dikilecek?" dedi.

Sosyal medyanın gazabına uğradı

Bu paylaşımından hakkında tepki dolu paylaşımlar yapılan Ezgi Mola, Twitter'da adeta linç edildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Ezgi Mola'nın bu paylaşımından sonra TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisini izlemeyeceğini söyledi. Eleştirilerin yanı sıra birçok sosyal medya kullanıcısı da Ezgi Mola'ya destek oldu.

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