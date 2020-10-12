Yumuşacık mermer kek nasıl yapılır puf gibi kabarır!

Orijinali 'marble' kek olarak bilinen mermer kek, son dönemin en çok denenen tatlarından biri. Pratik oluşu, eldeki malzemelerden yapılmasıyla mermer kek favori kekleriniz arasında yerini alacak. Peki yumuşacık mermer kek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte nefis mermer kek tarifi!

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 paket krema

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

Yapılışı:

Yumurta ve şekeri güzelce çırpıyoruz. Çırptıktan sonra kremayı ekleyip homojen olana kadar çırpmaya devam ediyoruz. Kabartma tozunu, vanilini ve unu azar azar ekleyerek karıştırın. Hamurumuz koyu bir kıvamda olması gerekmekte. Hamuru iki eşit parçaya bölün. Böldüğünüz hamurun birine kakaoyu ekleyerek tekrardan karıştırın. Kabınızı tereyağı ile güzelce yağlayın. Sonra azar azar biraz sade kek hamurunuzdan ve kakaolu hamurunuzdan koyarak kürdan yardımıyla veya çatal ile çok karıştırmayacak şekilde kalıbınızda şekil verin. Önceden ısıtılmış fansız fırında 45 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun.