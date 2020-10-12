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Popçu Murat Dalkılıç'tan eşcinsellik itirafı: Beni eşcinsel sanıyorlardı!

Ünlü popçu Murat Dalkılıç, yakın dostu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in YouTube kanalına konuk oldu. Dalkılıç'tan çok konuşulacak bir itiraf geldi.

Popçu Murat Dalkılıç'tan eşcinsellik itirafı: Beni eşcinsel sanıyorlardı!
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Berfu Yenenler'in sorularını yanıtlayan Murat Dalkılıç, "Kendi hayatımla bağlantılı kişiler hakkında çok iyi dedikodu yapıyorum" dedi. Hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulunan Dalkılıç, Hande Erçel ile ilişkisini noktaladıktan sonra Instagram üzerinden kızlardan çok mesaj aldığını ifade etti.

"Beni eşcinsel zannediyorlardı"

Yakışıklı şarkıcı, programda "Sana kendimle ilgili bir dedikodu vereceğim" diyerek bir de itirafta bulundu. "İlişkilerime de dikkat edilmiyordu" diyen şarkıcı "Beni bir ara gay (eşcinsel) zannediyorlardı. Bir gün hatta İzmir'deki bir üniversiteye söyleşiye gittim. Binlerce kişinin içinde biri elini kaldırdı, 'O arkadaşla aranızda ne var?' diye sordu. Başka bir erkek ünlüden bahsediyor. Güldüm. Komik yani" diyerek sözlerini sürdürdü.

Kaynak: Hürriyet

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