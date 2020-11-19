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Sıla ve Hazar Amani çifti boşanıyor! Ayrılık açıklaması geldi

Ayrılacakları söylentileri ortaya atılan Sıla ve Hazar Amani çiftinden boşanma açıklaması geldi. Çift, açıklamasında, "Dostluğumuzun kıymeti bakidir" dedi.

Sıla ve Hazar Amani çifti boşanıyor! Ayrılık açıklaması geldi
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Şarkıcı Sıla ile şef Hazer Amani'nin bir süredir boşanacakları konuşuluyordu. Boşanma sebebinin Sıla'nın Hazer Amani'ye yaptığı psikolojik baskılar gösterilmiş, Amani'nin eski eşi ile görüşmeye başladığı ileri sürülmüştü. Hatta evliliklerinde sorun olduğu için yolları ayırmaya karar veren çiftten Sıla'nın, evden taşındığı iddia edilmişti. 

Hazer Amani ve Sıla yayınladıkları ortak bir basın açıklamasıyla ayrılık haberlerini doğruladı. Çift, 'dostluğumuzun kıymeti bakidir' diye konuştu.

"Boşanma kararı aldığımız doğrudur"

Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; “Evliliğimiz hakkında bir süredir çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir.Sağlığın, sıhhatin her şeyden önemli olduğunu bir kez daha epey kuvvetli anladığımız şu dönemde bu “haber”in bir detay olduğunu düşünüyoruz. Yine de bunu açık yüreklilik ve içtenlikle birinci ağızlardan duymanızı arzu ettik."

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