search menu
search
close

Sinan Akçıl ve Emrah neden kavga etti birbirlerine girdiler!

Sinan Akçıl'ın, eşi Burcu Kıratlı ile bir dönem aynı dizide rol alan Emrah ile ilgili açıklamalar yapmasının akabinde Emrah ve Akçıl birbirilerine girdiler!

Sinan Akçıl ve Emrah neden kavga etti birbirlerine girdiler!
-A A+

Sinan Akçıl bir dönem eşi Burcu Kıratlı ile aynı dizide rol alan Emrah ile ilgili zehir zemberek açıklamalar yapmıştı.. Emrah'ın sette bulunan herkesin kalbini kırdığını söyleyen Sinan Akçıl duyduğu şeylerden sonra görüşmeyi düşünmediğini dile getirdi.Sinan Akçıl'ın bu sözleri üzerine şarkıcı Emrah sosyal medya hesabından bir yanıt verdi. Emrah, ''Senin bana beste yapmaya çapın yetmez." ifadelerini kullanırken Akçıl'da sosyal medya hesabı üzerinden Emrah'a çok sert bir göndermede bulundu. 

''Senin bana beste yapmaya çapın yetmez''

Sinan Akçıl'ın televizyonda yaptığı bu açıklamaların ardından şarkıcı Emrah da sosyal medya hesabının hikaye bölümünden Sinan Akçıl'a yanıt verdi.Sinan Akçıl'ın televizyona çıkarak herkese yalan söylediğini belirten Emrah; "Ben senden hiç beste istemedim. Zira seni hiçbir zaman besteci olarak görmedim. Sen beni arayıp uyduruk bestelerini satmaya çalıştın, sanırım her zamanki gibi çulsuzdun. Senin bana beste yapmaya çapın yetmez." ifadelerini kullandı.

Sert açıklamalarına cevap verdi 

Sinan Akçıl da sosyal medya hesabı üzerinden Emrah'ın sert açıklamalarına cevap verdi.

İşte Akçıl'ın cevabı:

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İşte karaciğeri temizleyen mucizevi yağ! İşte karaciğeri temizleyen mucizevi yağ!
Öneriler
Enfes bir tat: Süt turtası Enfes bir tat: Süt turtası
Tatlı
En Güncel Galeriler
Rihanna iç çamaşırsız kıyafetiyle pes dedirtti!
Rihanna iç çamaşırsız kıyafetiyle pes dedirtti!
Ünlü isimlerin eski fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız!
Ünlü isimlerin eski fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
Ünlü DJ küvette çırılçıplak poz verdi sosyal medya karıştı!
Ünlü DJ küvette çırılçıplak poz verdi sosyal medya karıştı!
Onları bir de filtresiz görün!
Onları bir de filtresiz görün!
Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
Önceki Haberler
Okan'ın kızı İstanbul bakın kime benziyor! İlk kez görüntülendi!
Okan'ın kızı İstanbul bakın kime benziyor! İlk kez görüntülendi!
Ünlü fenomenin makyajlı halini görenler tanıyamadı!
Ünlü fenomenin makyajlı halini görenler tanıyamadı!
Kışın kuruyan saçlarınızı bu maskeleri uygulayarak koruyun!
Kışın kuruyan saçlarınızı bu maskeleri uygulayarak koruyun!
Ünlü oyuncu makyajsız hali ile görenleri şoke etti!
Ünlü oyuncu makyajsız hali ile görenleri şoke etti!
Sinoz'dan zamanı tersine çevirecek 2 yeni ürün birden...
Sinoz'dan zamanı tersine çevirecek 2 yeni ürün birden...
Estetikte mağduriyet değil komplikasyon yaşanır!
Estetikte mağduriyet değil komplikasyon yaşanır!
Barış Akarsu'nun kız kardeşi yoğun bakıma kaldırıldı!
Barış Akarsu'nun kız kardeşi yoğun bakıma kaldırıldı!
Didem Soydan'dan ayrılan Lider ünlü oyuncuyla yakalandı!
Didem Soydan'dan ayrılan Lider ünlü oyuncuyla yakalandı!
Yorumlar