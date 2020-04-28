Son paylaşımlarıyla tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube kanalı hacklendi!

24 Nisan'da Instagram hikaye kısmından Türkleri soykırım yapmakla suçlayan Kim Kardashian, Instagram sansürü yemesinin ardından bir darbeyi de YouTube'dan yedi. Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi ve 'Cinsel içerikli film yıldızı' notu düşüldü.

Paylaşımları tepki çekti

Ermeni asıllı olan, şimdilerde reality şovuyla adından söz ettiren Kim Kardashian, Instagram'da geçtiğimiz günlerde 'Ermeni Soykırımı' adı altında paylaşımlar yaptı. Paylaşımları sosyal medyada büyük tepki çeken Kardashian, bu paylaşımlarında Türkleri de barbar gibi gösterdi.

YouTube kanalını hacklediler

Amerikalı magazin figürü Kardashian, "Osmanlı Türkleri kadın ve çocukları öldürdü" sözleriyle Türkleri suçladığı paylaşımları nedeniyle Instagram'da sansüre uğradı. Kardashian'ın sosyal medya hezimeti bunula da sınırlı kalmadı, YouTube hesabı da hacklendi. Kardashian'ın hesabının açıklama kısmına ise "Cinsel içerikli film yıldızı" yazıldı.