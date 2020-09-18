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Songül Karlı'ya 14 yaşındaki oğlundan tepki: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor

Bikinili pozlarıyla çok konuşulan Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu, "Hep bir yerlerin konuşuluyor anne" diyerek Songül Karlı'ya tepki gösterdi.

Songül Karlı'ya 14 yaşındaki oğlundan tepki: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor
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Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, önceki gün menajer Kemal Aslan'ın Etiler'deki ofisinde doğum gününü kutladı. Bikinili pozlarıyla yaza damga vuran Karlı, oğlu Efe'nin pozlarından dolayı kendisine sitem ettiğini söyledi.

"Anne hep bir yerlerin konuşuluyor"

Habertürk'te yer alan habere göre: Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla adından söz ettiren türkücü, o kare için "Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu. Efe diyor ki 'Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor'" dedi.

"Göğüslerimi 4. kez küçülttüreceğim"

Vücudunda estetik olmadığını belirten Karlı, sadece göğüsleriyle ilgili küçültme işlemi yaptığını söyleyerek, "3 kere göğüslerimi küçülttüm. Daha büyüktü. Hatta yine küçültmek istiyorum. Ben televizyon programı çekince elbise getiriyorlardı altı oluyor üstten fermuar çekilmiyordu. Asistan arkadaşlar dediler ki 'Allah aşkına bi git küçült'. 3 kez yaptırdım. Şimdi normal istediğim bir elbiseyi giyebiliyorum." ifadelerini kullandı.

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