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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic dudak içine dövme yaptırdı!

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, dudak içine "Help" yazılı bir dövme yaptırdı. Biliç yeni dövmesini sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine gösterdi.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic dudak içine dövme yaptırdı!
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Çektiği makyaj videolarıyla kısa süre içerisinde şöhreti yakalan Danla Biliç, son olarak yaptırdığı dövmesi ile yine herkesi şaşkına uğrattı. Dudak içine help yazdıran Danla Biliç herkesi şoke etti. ,

Dudağının içine ''help'' yazdırdı 

Güzel oyuncu Neslihan Atagül, geçtiğimiz yıllarda eşi Kadir Doğulu'nun baş harfini dudak içine dövme yaptırmıştı. Kendal Jenner'in başlattığı dudak içi dövme akımına uyan ünlü sosyal medya fenomeni Danla Biliç, takipçilerini şoke etti. 

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic dudak içine dövme yaptırdı!

Alkol bağımlısı olduğunu itiraf etmişti 

Geçtiğimiz haftalarda takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan fenomen, "Kendini en rezil hissettiğin an?" sorusu üzerine şunları anlattı: "Ben bu aralar büyük bir alkol problemi yaşıyorum ve bağımlılığa doğru giden bir problem. Ailem endişelenmesin, çözemeyeceğim hiçbir problem yok. İçince aşırı saldırganlaşıyorum. Bunların hiçbirini hatırlamıyorum. Dün eve dönüyormuşuz ve arkadaşım Can, 'Karnım acıktı tantuni söyleyeceğim' demiş. Ben 'G.tün yiyorsa o tantuniyi söylersin' deyip Can'ın üzerine saldırmışım. Güldüğüme bakmayan bu olayı sabah duyunca korktum. Neden tantuni yemesini istemiyorum, neden tehdit ediyorum ve neden saldırıyorum?"

 

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