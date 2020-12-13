Sosyetik güzel Eda Taşpınar iddialı pozuyla sosyal medyayı salladı!

Çukur dizisinde Remzi karakterini canlandıran oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşayan Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla çok konuşuldu.

"Yatakta kahvaltı"

40 yaşındaki sosyetik güzel, iddialı pozunu "Bugün yatakta kahvaltı?" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Fit görüntüsüyle dikkat çeken Taşpınar, kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Spor yapmadan duramıyor

Her zaman formda olan sosyetik güzel, düzgün fiziğini korumak için sıkı bir şekilde spor yapıyor. Spor yaptığı anları da sık sık takipçileriyle paylaşan Eda Taşpınar, takipçilerinden "Dur artık, seni izlemekten yorulduk" diye mesajlar alıyor.