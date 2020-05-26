Elbasan tava nasıl yapılır büyüleyici bir tat!

Elbasan tava, Rumeli lezzetlerinin en sevilen tatlarının başında yer alıyor. İsmini Arnavutluk'un Elbasan şehrinden alan bu enfes tat, biraz uğraştırıcı bir tarif olmasının yanında muhteşem bir lezzete sahiptir. Daha önce bu lezzeti denemediyseniz sizi asla pişman etmeyecek elbasan tava, sofralarınıza konuk olmayı bekliyor. İşte elbasan tava için gereken malzemeler ve yapılışı!

Malzemeler:

750 gram kuzu eti

2 su bardağı süzme yoğurt

2 adet yumurt sarısı

3/4 su bardağı un

1 adet büyük boy soğan

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı kekik (arzuya göre)

1 çay kaşığı kuru reyhan (arzuya göre)

1 yemek kaşığı tereyağ

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

1 tatlı kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

Yapılışı:

Kuzu etlerini isterseniz porsiyonluk, isterseniz daha iri kuşbaşı şeklinde doğrayın. Terayağı eritin, etleri tencereye alın ve yüksek ateşte kavurmaya başlayın. Etler biraz kavrulduktan sonra iri iri doğradığınız soğanları ekleyin ve kavurmaya devam edin. 2-3 dakika sonra baharatları, tuzu ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Atlını kısın, etleriniz iyice yumuşayana kadar yaklaşık 1 saat pişirin. Etler pişerken, süzme yoğurt, yumurta sarıları ve unu (eleyerek) bir kapta karıştırın. Sürenin sonunda etlerinizin suyunu süzün, etleri bir fırın kabının dibine dizin. Fırınınızı 180 derecede ısıtın. Süzdüğünüz suyun 1 bardaklık kısmını yoğurtlu karışıma yavaş yavaş, karışımı karıştırarak ekleyin. Yoğurtlu karışımı ocağa alın, sürekli karıştırarak, çok kısık ateşte koyulaşana kadar pişirin. Fokurdamaya başlayınca tuzunu ekleyin. Karışımı, fırın kabının içerisindeki etlerin üzerine dökün. Üzerine kırmızı biber gezdirin. Yemeği fırına verin ve üzeri kızarana kadar pişirin.