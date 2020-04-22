Tülin Şahin kimdir bornozlu paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Ünlü model Tülin Şahin Portekizli işadamı Pedro de Noronha ile 2018'de hayatlarını birleştirerek ikinci evliliğini yapmıştı. Tülin Şahin, 4 Kasım'da kızı Siena Leyla'yı kucağına aldı. Kızını dünyaya getirdikten sonra bebeğiyle paylaşımlar yapan ünlü manken bu kez gündelik halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Bornozlu pozuna beğeni yağdı

Tülin Şahin, Instagram'da paylaştığı, üzerinde bornozu ve elinde kahvesi ile objektife gülümseyen pozuyla dikkat çekti. Şahin, bu karenin altına: “Günaydın, önce kahve” notunu ekledi. Tülin Şahin'in bornozlu pozu takipçilerinden 7 binin üzerinde beğeni aldı.

Tülin Şahin kimdir?

Tülin Şahin, 13 Aralık 1980 yılında Sivaslı Türk bir ailenin kızı olarak Danimarka’nın Odense şehrinde doğdu ve çocukluğunu burada geçirdi. Bir alışveriş merkezinde 14 yaşında tesadüfen keşfedildi ve ardından profesyonel mankenlik için 1998 yılında Paris’e gitti. Türkiye'ye 1999 yılında Zeki Triko çekimi için geldi ve tanınmaya başlayan Tülin Şahin bir dönem Acun Ilıcalı ile beraber Acun Firarda programında sunuculuk yaptı.

Dünyaca ünlü tasarımcı Karl Lagerfeld tarafından bir dönem Türk Güzeli olarak adlandırılan Tülin Şahin, ilk evliliğini 2005 yılında halkla ilişkiler uzmanı Mehmet Özer ile yaptı. Çift 2017 yılında boşandı. Özer, ikinci evliliğini ise 2018 yılında Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile yaptı.

Tülin Şahin, İngilizce, Danca, İsveçce, Norveççe, Türkçe, Almanca ve Fransızca olmak üzere yedi dili çok iyi bilen Tülin Şahin şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan “Tülin Şahin ile Moda” programını sunuyor. Tülin Şahin, 1.75 metre boyunda, 50 kilo ve Yay burcudur.