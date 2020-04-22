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Kadınbudu köfte nasıl yapılır muhteşem bir lezzet!

Geleneksel lezzetlerimizden biri olan kadınbudu köfteyi siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. İşte muhteşem tadıyla kadınbudu köfte tarifi...

Kadınbudu köfte nasıl yapılır muhteşem bir lezzet!
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Bugün sofralarınızda kadınbudu köfteye yer açmaya ne dersiniz? Önce soğanla kıymayı kavuruyoruz. Kavrulan soğanlı kıymayı, pirinci, kalan çiğ kıymayı, baharatları birleştirip pişiriyoruz. Tadına doyum olmayan iri köfteleriniz hazır! Gelin bu enfes lezzetin nasıl yapıldığına birlikte göz atalım. İşte şahane kadınbudu köfte tarifi!

Kadınbudu köfte malzemeler:

500 gram kıyma

1 yemek kaşığı tereyağı

2 adet soğan

2 yemek kaşığı pirinç

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

Hazırlanışı:

Soğanları küp küp doğrayın. Bir tencerenin içinde soğanı yağda pembeleştirin. Kıymanın yarısını ilave edin. Suyunu çekene kadar kavurup, soğutun.
Pirinci bol suda iyice haşlayıp, suyunu süzün. Kavrulan soğanlı kıymayı, pirinci, kalan çiğ kıymayı, 1 adet yumurtayı, tuzu ve karabiberi yoğurun. Kıymadan iri köfteler yapıp, 1 saat dinlendirin.

Köfteleri kızartmak için önce una sonra çırpılmış yumurtaya, sonra tekrar una bulayıp, kızgın yağda çevirerek 2 dakika pişirin. İsterseniz patates kızartması veya ıspanak püresiyle servis yapabilirsiniz.

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