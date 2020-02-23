search menu
search
close

Survivor'da yarışan Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan açıklamalarıyla yürek yaktı!

Survivor 2020'de yarışan Şarkıcı Emrah'ın kabul etmediği öz oğlu olan Tayfun Erdoğan açıklamalarıyla yürek burktu.

Survivor'da yarışan Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan açıklamalarıyla yürek yaktı!
-A A+

TV 8'in en çok izlenen programı Survivor 2020'de yarışan ünlü şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan sözeriyle yürek burktu. Survivor'da  dikkat çeken isimlerden biri olan Tayfun babası hakkında anlatacakları ile gündem oldu. 29 yaşındaki Tayfun Erdoğan babası Emrah ile ilk karşılaşmasını ve zorluk içinde geçen çocukluğu hakkında yaptığı açıklamaları olay oldu.

''Babamı hiç tanımadım''


Babasını ilk kez 7 yaşında televizyonda gördüğünü anlatan Tayfun Erdoğan'ın dikkat çeken açıklamalarından bazıları şöyle:  "Çok zor bir çocukluk geçirdim. O kadar zor zamanlardı ki 7 yaşındaki yaşıtlarım oyun oynarken birinci sınıfa giderken ben hastanelerde DNA testleri için iğne oluyordum. Çocukluğumdan beri ben babamı hiç tanımadım. Babamı ilk kez 7 yaşında bir televizyon ekranında gördüm. Daha önce babamı hiç görmemiştim."

Tayfun Erdoğan kimdir? 

Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur.İlkokul ve ortaokul Bisaş İlkögretim Okulunda okudu. Bir döenm Bursaspor alt yapısında futbol oynadı. Liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuyup mezun oldu.Uludağ Üniversitesi 2 yıllık İşletme Bölümünden mezunu. Tayfun Erdoğan, Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılmıştı.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kadınlarda G noktasını uyaran seks pozisyonları! Kadınlarda G noktasını uyaran seks pozisyonları!
Cinsellik
Kokusuyla aşık eden: Portakallı limonlu kek Kokusuyla aşık eden: Portakallı limonlu kek
Tatlı
En Güncel Galeriler
Bekaretini Seks Adası'nda kaybeden gencin yeni isteği şoke etti
Bekaretini Seks Adası'nda kaybeden gencin yeni isteği şoke etti
Kendi öz babasından iki kez hamile kaldı daha 6 yaşındayken de...
Kendi öz babasından iki kez hamile kaldı daha 6 yaşındayken de...
Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı 5 milyon beğeni aldı!
Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı 5 milyon beğeni aldı!
Eşi zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip...
Eşi zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip...
Kan donduran ölüm! 2018 Trans Güzeli seçilmişti otel odasında...
Kan donduran ölüm! 2018 Trans Güzeli seçilmişti otel odasında...
İç çamaşır giymeyen ünlü oyuncu frikik üstüne frikik verdi
İç çamaşır giymeyen ünlü oyuncu frikik üstüne frikik verdi
Önceki Haberler
Kıskanç olmanızın sebebi meğer buymuş!
Kıskanç olmanızın sebebi meğer buymuş!
Reynmen ünlü şarkısı yüzünden davalık oldu!
Reynmen ünlü şarkısı yüzünden davalık oldu!
Merkür retrosu hakkında doğru bilinen yanlışlar!
Merkür retrosu hakkında doğru bilinen yanlışlar!
Murat Boz'dan şok hamle!
Murat Boz'dan şok hamle!
Kahvaltı sofranız şenlenecek: Kolay pankek tarifi
Kahvaltı sofranız şenlenecek: Kolay pankek tarifi
Burcu Esmersoy bornozlu pozuyla mest etti!
Burcu Esmersoy bornozlu pozuyla mest etti!
İçtiğiniz sütün gaz yapmasını istemiyorsanız...
İçtiğiniz sütün gaz yapmasını istemiyorsanız...
Altın günlerinin vazgeçilmezi: Kısır tarifi
Altın günlerinin vazgeçilmezi: Kısır tarifi
Yorumlar