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Survivor'da yarışan Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan açıklamalarıyla yürek yaktı!

Survivor 2020'de yarışan Şarkıcı Emrah'ın kabul etmediği öz oğlu olan Tayfun Erdoğan açıklamalarıyla yürek burktu.

Survivor'da yarışan Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan açıklamalarıyla yürek yaktı!
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TV 8'in en çok izlenen programı Survivor 2020'de yarışan ünlü şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan sözeriyle yürek burktu. Survivor'da  dikkat çeken isimlerden biri olan Tayfun babası hakkında anlatacakları ile gündem oldu. 29 yaşındaki Tayfun Erdoğan babası Emrah ile ilk karşılaşmasını ve zorluk içinde geçen çocukluğu hakkında yaptığı açıklamaları olay oldu.

''Babamı hiç tanımadım''


Babasını ilk kez 7 yaşında televizyonda gördüğünü anlatan Tayfun Erdoğan'ın dikkat çeken açıklamalarından bazıları şöyle:  "Çok zor bir çocukluk geçirdim. O kadar zor zamanlardı ki 7 yaşındaki yaşıtlarım oyun oynarken birinci sınıfa giderken ben hastanelerde DNA testleri için iğne oluyordum. Çocukluğumdan beri ben babamı hiç tanımadım. Babamı ilk kez 7 yaşında bir televizyon ekranında gördüm. Daha önce babamı hiç görmemiştim."

Tayfun Erdoğan kimdir? 

Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur.İlkokul ve ortaokul Bisaş İlkögretim Okulunda okudu. Bir döenm Bursaspor alt yapısında futbol oynadı. Liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuyup mezun oldu.Uludağ Üniversitesi 2 yıllık İşletme Bölümünden mezunu. Tayfun Erdoğan, Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılmıştı.

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