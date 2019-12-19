Irina Morozyuk çıplak pozunu paylaştı sosyal medyada gündem oldu!

Rize'nin yengesi olarak bilinen Rizeli futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündem oldu. Çıplak bir fotoğrafını paylaşan Morozyuk'un son paylaşımına saniyeler içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Çıplak fotoğrafını paylaştı

Instagram hesabında 42,9 takipçisi bulunan Irina Morozyuk, havuz kenarında çıplak pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medya mecrası Instagram'ı çok iyi kullanan Irina'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Elinde muzla kendini duvara bantlamıştı

İrina Morozyuk, geçtiğimiz günlerde kendisini elinde bir muzla duvara bantladığı fotoğrafını paylaşmıştı. Irina fotoğrafın altına takipçileri için "Muzumun fiyatı nedir?" sorusunu bırakmıştı.

İrina Morozyuk kimdir?

Irina Morozyuk, Mykola Morozyukûn eşidir.Ukraynalı güzel sportif bir kişiliğe sahip. Verdiği seksi pozlarla da ilgi odağı haline geldi. Yaşı henüz bilinmeye Morozyuk aynı zamanda MRZ Design adında da firmaya sahip. Parfümlere de çok önem veriyor.