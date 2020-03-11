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Dolgulu kaşarlı simit nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!

Kahvaltıda simit yemeyi sevenler içinevde hazırlayabileceğiniz hem pratik hem de lezzet li olan bu şahane tarife bayılacaksınız. İşte hazırlanışı!

Dolgulu kaşarlı simit nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!
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Kahvaltıda simit yemeyi sevenler buraya! Kahvaltı dahil her öğünde afiyetle tüketebileceğiniz enfes bir lezzetle karşınızdayız. Bol malzemeli bu lezzete bayılacaksınız. Sıcacık taze demlenmiş bir çayın yanında hazırlayacağınız bu tarifin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız gelin hep beraber öğrenelim. Dolgulu kaşarlı simit nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda dolgulu kaşarlı simit tarifi. Şimdiden afiyet olsun... 

Malzemeler: 

2 adet bol susamlı ekmek, 100 gram kaşar, 4 adet çarliston biber, 2 adet kapya biber, 4 adet cherry domates, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı: 

Bol susamlı ekmekleri tam ortadan ikiye ayırın ve alt kısmın içindeki fazla hamuru bir kaşık yardımıyla alıp farklı tariflerde değerlendirmek üzere kenara ayırın. Domates ve biberleri küp küp doğrayın, üzerine tuz ve karabiber serpin. İçini boşalttığınız ekmeklerin içine bu domates-biber karışımını ekleyin ve üzerine bolca rendelenmiş kaşar peyniri koyun. Önceden ısıttığınız 180 derece fırında yaklaşık 5-10 dakika kadar pişirin. Dolgulu kaşarlı simitleriniz hazır!

 

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