Baş ağrısını geçiren yöntemler neler limon suyunu deneyin!

Baş ağrısı her yaştan insanın hayatını etkileyen can sıkıcı bir sorun. Baş ağrısına genellikle migren, stres, yorgunluk, uykusuzluk gibi faktörler neden oluyor. Ancak baş ağrısına sebep olan biyolojik rahatsızlıklar da olabiliyor. İlaçlar çoğu zaman baş ağrısını dindirmede yeterli olmuyor. Ağrıları geçiren doğal çözüm önerileri daha fazla ilgi görüyor. Biz de elmaelma.com olarak baş ağrılarını dindiren evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemleri içeriğimizde sıraladık...

Baş ağrısını tetikleyen bazı faktörler şöyle:

- Yoğun stres

- Düşük kan şekeri

- Uyku yoksunluğu

- Dehidrasyon

- Sürekli ağrı kesici içmek

Baş ağrısı tedavilerinin etkililiği bazen baş ağrısının asıl nedenine değinmekle ilgilidir. Farklı sebeplerden kaynaklanan baş ağrılarını gidermenize yardımcı olabilecek pek çok doğal yöntem bulunmaktadır. Bu doğal yöntemlerin en iyi özelliği, etkili olmalarının yanı sıra yan etkilere neden olmamalarıdır.

Elma sirkesi

Malzemeler:

- 2 çorba kaşığı elma sirkesi

- 1 bardak sıcak su

Nasıl kullanılır?

1 su bardağı ılık suya 2 çorba kaşığı elma sirkesi ilave edin. İyice karıştırın. Baş ağrısından hızlı şekilde kurtulmak için yavaşça elma sirkesi suyunu için.

Bu içeceği günlük olarak tüketmek, vücudunuzdaki sıvıları dengeler ve böylece vücudunuzun susuz kalmasına engel olur. Elma sirkesi, doğal ev ilaçlarının eski ustalarından biridir. Baş ağrısı dışında birçok doğal tedavi yöntemlerinde ilaç olarak kullanılmaktadır.

Bol bol su tüketin

Susuzluğun bir diğer önemli belirtisi baş ağrısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Günlük su tüketiminiz 2 litrenin altında ise, baş ağrısı büyük olasılıkla dehidrasyona bağlıdır. Bu durumda, vücudunuzun su ihtiyacını karşılayarak baş ağrısından kurtulabilirsiniz.

Limon suyu

Malzemeler:

- Yarım limon

- 1 bardak sıcak su

Nasıl uygulanır?

Yarım limonu bir bardak sıcak suyun içerisine karıştırın. Bu içeceği günde 2 kez tüketirseniz baş ağrısı sıkıntısından kurtulabilirsiniz. Limon suyu dehidratasyondan kaynaklanan baş ağrısını hafifletebilir. Limon suyu baş ağrısı ile savaşmanın yanı sıra aynı zamanda vücudun pH seviyesini dengeler ve sindirime de yardımcı olur. Limon suyu günlük olarak tüketildiğinde birçok bedensel işlevi düzeltebilen içecek olarak karşımıza çıkar.

Kahve ve çay

Kahve ve çay da baş ağrısını hafifletmek için kullanılabilir. Bu iki içecek en popüler baş ağrısı çözümleri arasında yer almaktadır.

Kahvenin içerisindeki kafein baş ağrısını azaltabilir. Enflamasyona uğramış kan damarları sinir uçlarına karşı baskı uyguladığında zonklama tipi baş ağrısı oluşur. Kafein, bu kan damarlarını daraltarak ağrıyı hafifletir. Kafein, ağrı kesicilerin vücutta emilmesini kolaylaştırarak baş ağrısının da hızlı bir şekilde etki göstermesine yardımcı olmaktadır.

Kahve ve çay baş ağrısı için nasıl kullanılmalı?

Bir fincan çay içmek yatıştırıcı etkisi sayesinde muhtemelen baş ağrısını hızlı bir şekilde hafifletmeye yardımcı olacaktır.

Baş ağrısını geçirmek için Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği tarif

Çok açık çayın içine 9-10 adet kuru karanfil atılacak ve şekersiz içilecek.

Migren için de bir bardak suyu kaynatın, içine bir tatlı kaşığı biberiye atın. 9-10 dakika kısık ateşte demleyin. Demlendikten sonra süzüp yemeklerden sonra için. Bu kürü günde 2 defa ve 21 gün boyunca uygulayın.