Şevval Şahin kimdir Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşamaya başladı!

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, Pakistanlı sevgilisi Syed Amir Ali Kirmani ayrılığı sonrası sürpriz bir isimle yeni bir aşka yelken açtı. 21 yaşındaki güzel 'Survivor' yarışmasına katılmasıyla tanınan yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşıyor.

Çiftin beraberliği Miami'de Yiğit Marcus Aral'ın sevgilisini çektiği videoyu Instagram hikayesinde yayınlamasıyla ortaya çıktı.

Survivor'a katılmıştı

Yiğit Marcus Aral, Survivor yarışmasına 2018'e Gönüllüler takımından katılmış ancak adada üç hafta kalabilmişti. Adriana Lima'nın kendisine verdiği destekle dikkatleri üzerine çeken Marcus üçüncü haftanın ilk eleme konseyinde Survivor'a veda etmişti.

Şevval Şahin kimdir?

Mankenlik yapan Şevval Şahin, 1999 yılında dünyaya geldi. Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde Miss Turkey'de yarışan Şevval Şahin, 2018'in birincisi seçildi. Eski hali ve şimdiki hali arasında epey fark bulunan Şevval Şahin, sosyal medyada ağır eleştirilerle karşılaşmıştı.

Miss Turkey 2018 birincisi olduktan sonra estetik tartışmalarıyla gündeme gelen Şevval Şahin, Miss World'de Türkiye'yi temsil etti ancak ilk 30'a giremedi.