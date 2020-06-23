search menu
search
close

Sütyenleriyle video çektiği için eleştirilen Aynur Aydın: Ahlaksız ve ayıp bir şey yok

Sütyen paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Aynur Aydın, kendisine yönelen tepkiler için "Sütyen videosu kadınların obje olarak görülmesine bir tepkiydi" dedi.

Sütyenleriyle video çektiği için eleştirilen Aynur Aydın: Ahlaksız ve ayıp bir şey yok
-A A+

Karantina günlerinde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan şarkıcı Aynur Aydın, "Ben sütyen takmıyorum. Sizi mi takacağım" paylaşımıyla gündem olmuştu. İç çamaşırlarıyla alakalı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Aydın, bu tarz içerikleri paylaşma sebebini anlattı.

"Maksadım insanları gülümsetmekti"

Milliyet'ten Emre Kara'ya röportaj veren Aynur Aydın, sütyen paylaşımları için "Pandemi döneminde bende bir salmışlık oldu. Burada maksat insanları gülümsetmekti. Sanatçılıktan komedyenliğe terfi ettim o tweetle. Twitter'daki mesleğimi sanatçı yerine 'komik makinesi' olarak değiştirdim" dedi.

"Ahlaksızlık ve ayıp olan bir şey yok"

Son günlerde sosyal medya paylaşımlarından güzel etkileşimler aldığından bahseden şarkıcı, sütyenleriyle çektiği video için "Esprili bir tepki olarak o videoyu çektim. Mevzuya Aynur gibi yorum yaptım. Ben insanların ne düşüneceğine göre hareket etmeyi bırakalı yıllar oldu. Ahlaksızlık ve ayıp olan bir şey yok. Kime göre, neye göre? Biz sanatçılar ve kadınlar bunu kabul etmek zorunda değiliz. Feministlerden destek aldım. O video kadının obje olarak görülmesine esprili bir tepkiydi. Erkek kravatını paylaşsa bu kadar tepki çekmezdi" diye konuştu.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Aldatmanın önüne geçmek için bunu yapın! Aldatmanın önüne geçmek için bunu yapın!
Aşk
Ağızda dağılır: Üç malzemeli un kurabiyesi Ağızda dağılır: Üç malzemeli un kurabiyesi
Tatlı
En Güncel Galeriler
Güzel sunucu cüretkar pozlarıyla eski sevgilisine nispet yaptı!
Güzel sunucu cüretkar pozlarıyla eski sevgilisine nispet yaptı!
Uraz Kaygılaroğlu'nun eski kilolu halini gören şoke oluyor!
Uraz Kaygılaroğlu'nun eski kilolu halini gören şoke oluyor!
Dilan Çiçek ile Metin Akdülger'in sevişme sahnesi olay oldu!
Dilan Çiçek ile Metin Akdülger'in sevişme sahnesi olay oldu!
Victoria's Secret Meleği iç çamaşırı olmadan poz verdi! Beğeni yağdı!
Victoria's Secret Meleği iç çamaşırı olmadan poz verdi! Beğeni yağdı!
Malkoçoğlu'nun Prenses Beatris'ine bir de şimdi bakın!
Malkoçoğlu'nun Prenses Beatris'ine bir de şimdi bakın!
Johnny Depp'ten olay iddia: Amber, Cara ve Musk’ın üçlü ilişkisi vardı
Johnny Depp'ten olay iddia: Amber, Cara ve Musk’ın üçlü ilişkisi vardı
Önceki Haberler
Hayal ettiğiniz vücuda kavuşmanın sırrı burada!
Hayal ettiğiniz vücuda kavuşmanın sırrı burada!
Canser Erdal’ın Ehliyeti yok, ünlü yıldızların arabasında imzası var
Canser Erdal’ın Ehliyeti yok, ünlü yıldızların arabasında imzası var
Sevgilisiyle mavi tura çıkan Eda Ece siyah bikinisiyle görüntülendi
Sevgilisiyle mavi tura çıkan Eda Ece siyah bikinisiyle görüntülendi
Diş ağrısını gidermenin en etkili yolu burada!
Diş ağrısını gidermenin en etkili yolu burada!
Parkta sıcaktan bunalıp soyunan Serel, dekolteli pozlarını paylaştı!
Parkta sıcaktan bunalıp soyunan Serel, dekolteli pozlarını paylaştı!
Cildinize buz küpü sürün! Faydası inanılmaz!
Cildinize buz küpü sürün! Faydası inanılmaz!
Yeşilçam güzeli yıllar sonra aynı pozu vererek herkesi büyüledi!
Yeşilçam güzeli yıllar sonra aynı pozu vererek herkesi büyüledi!
Kahvaltının en keyifli hali: Patates pizzası
Kahvaltının en keyifli hali: Patates pizzası
Yorumlar