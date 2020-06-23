Sütyenleriyle video çektiği için eleştirilen Aynur Aydın: Ahlaksız ve ayıp bir şey yok

Karantina günlerinde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan şarkıcı Aynur Aydın, "Ben sütyen takmıyorum. Sizi mi takacağım" paylaşımıyla gündem olmuştu. İç çamaşırlarıyla alakalı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Aydın, bu tarz içerikleri paylaşma sebebini anlattı.

"Maksadım insanları gülümsetmekti"

Milliyet'ten Emre Kara'ya röportaj veren Aynur Aydın, sütyen paylaşımları için "Pandemi döneminde bende bir salmışlık oldu. Burada maksat insanları gülümsetmekti. Sanatçılıktan komedyenliğe terfi ettim o tweetle. Twitter'daki mesleğimi sanatçı yerine 'komik makinesi' olarak değiştirdim" dedi.

"Ahlaksızlık ve ayıp olan bir şey yok"

Son günlerde sosyal medya paylaşımlarından güzel etkileşimler aldığından bahseden şarkıcı, sütyenleriyle çektiği video için "Esprili bir tepki olarak o videoyu çektim. Mevzuya Aynur gibi yorum yaptım. Ben insanların ne düşüneceğine göre hareket etmeyi bırakalı yıllar oldu. Ahlaksızlık ve ayıp olan bir şey yok. Kime göre, neye göre? Biz sanatçılar ve kadınlar bunu kabul etmek zorunda değiliz. Feministlerden destek aldım. O video kadının obje olarak görülmesine esprili bir tepkiydi. Erkek kravatını paylaşsa bu kadar tepki çekmezdi" diye konuştu.