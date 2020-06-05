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Şeker alerjisi belirtileri neler sık sık mide ağrısı yaşıyorsanız dikkat!

Görmezden geldiği sağlık sorunlardan biri de şeker alerjisidir. Şekere alerjiniz olup olmadığını anlamak için sıraladığımız belirtilere bakabilirsiniz!

Şeker alerjisi belirtileri neler sık sık mide ağrısı yaşıyorsanız dikkat!
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Sağlık sorunları arasında sıklıkla göz ardı edinen durumlardan biri de şeker alerjisidir.Özellikle rafine şekerin sağlığı olumsuz yönde etkiledi ve günümüzde görmezden gelerek sıklıkla tükettiğiz şekerdir. Peki görmezden geldiğimiz şeker alerjisi nedir? Şeker alerjisi belirtileri nelerdir? Şeker alerjisi olup olmadığını anlamak için bir araya derlediğimiz şeker alerjisi belirtilerine göz atabilirsiniz. 

Genellikle şeker intoleransı denilen rahatsızlıkla karıştırılır. Rahatsızlık aslında kişinin bir çikolata parçası ya da bir dilim baklava sonrasında yaşadığı yorgunluk durumuna denir. Halk arasında bu durum şeker çökmesi olarak adlandırılır.Bu durumda vücut şekeri sindirmekte zorlandığı için bazı belirtiler yaşar.  Şeker yedikten sonra şiddetli kramp, ishal ve gaz sıkışması gibi durumların yaşanmasının şeker intolerans olduğunuzun göstergesidir. 

Şeker Alerjisi nedir? 

Şeker alerjisinde ise bağışıklık harekete geçtiği için vücut dışı da faaliyetler meydana gelir. Bağışıklık şekeri zararlı madde olarak algıladığından karın ağrısı, ishal, ciltte kızarma, dökülme, kaşıntı ve en kötüsü nefes darlığı yaşanır.Şeker alerjisi olan kişilerin bazı meyve, sebze ve bal tüketirken dikkat etmesi gerekir. Çünkü bu besinlerin içerisinde fruktoz madde bulunur. Bu madde şeker ile aynı özelliği gösterdiğinden alerji etkisi yapabilir. Aynı zamanda soslarda ve kapalı konservelerde de bu madde bulunur. Bazı üreticiler bozulmaması için daha fazla ilave eder.

Sütteki laktoza dikkat! 

Bunun yanı sıra laktoz da süt ve süt ürünlerinde bulunana şeker maddesidir. Bağışıklığın bu maddeye karşı diğer maddelere oranla daha hassastır. Süt alerjisi ve laktoz şeker alerjisi aynı şey değildir. Süt alerjisi bağışıklığın protein maddesine karşı gerçekleştirdiği savaştır. Vücut bu maddeyi sindiremediğinden şişkin ve gaz gibi mide bağırsak sorunlarına neden olur. 

Şeker alerjisinin belirtileri neler? 

- En yaygın belirtisi burundur. Bu alerjik reaksiyon burundaki sinüs kanallarını tıkanmasına neden olur. Bu da şiddetli baş ağrısını beraberinde getirir. Sinüs kanalları tüm yüzü ilgilendirdiğinden yanak ve çene ağrılarına sebebiyet verir. Akabinde burun akıntısı, şişmesi ve kızarmasını sağlar. 

- Mide ağrısına

- Depresyon ve buna bağlı stres

- Akciğerlerde sorunlara bağlı nefes alıp vermede rahatsız hissetme

- Üst solunum yollarında iltihaplanmaya meyilli ortam hazırlar bu gibi belirtiler zamanla daha şiddetli durumlara neden olur. 

Bu belirtilerden sonra bir uzmana görünmekte fayda var. Kesin bir tedavisi olmaz ortaya çıkan reaksiyon şiddetini azlatacak ilaçlar verilir. 

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