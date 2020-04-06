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Körili tavuklu makarna nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!

Yapılışı basit, lezzeti şahane bir yemek körili tavuklu makarna. İşte nefis körili tavuklu makarna için gereken malzemeler ve yapılışı!

Körili tavuklu makarna nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!
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Makarna birçoğumuzun, özellikle çocukların bayıldığı bir lezzet. Makarnayı yaparken bu defa içine tavuk ekliyoruz, köri baharatıyla da lezzetine lezzet katıyoruz. Sıcacık makarnanıza ekleyeceğiniz parmesan eriyip yemeğe son halini veriyor. Üstelik bu lezzeti yapmak sadece 15 dakikanızı alacak. İşte körili tavuklu makarna tarifi! 

Malzemeler:

1/2 paket makarna(haşlanmış)
1 paket krema
1 tatlı kaşığı köri
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı tereyağı
2 parça tavuk göğsü
100 gram parmesan(rendelenmiş)

Yapılışı:

Makarnayı haşlayın. Tavukları küp küp doğrayın. Tavayı ısıtın ve tereyağını eritin. Eriyen tereyağında tavukları kavurun. Köri, karabiber ve tuzu ilave edin. Kremayı ilave edin ve kısık ateşte pişirmeye ve kremayı yoğunlaştırmaya devam edin. Makarnayı ilave edin ve henüz sıcakken parmesan ekleyip tavada çevirin. Tabağa alın ve parmesan peyniri ilave edin. İşte bu kadar, afiyet olsun!

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