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Damak yarasına ne iyi gelir ağzınızda bir parça buz gezdirin!

Damakta, beyaz renkte veya çeşitli kızarıklıklarla kendini gösteren damak yarası doğal yöntemlerle giderilebilir.İşte damak yarasını çabucak iyileştiren yöntem!

Damak yarasına ne iyi gelir ağzınızda bir parça buz gezdirin!
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Genellikle enfeksiyon hastalıkları sebebiyle damakta çıkan yaralar hayat kalitesini olumsuz etkiliyor. Birçok insan damak yarasına iyi gelen yöntemleri merak ediyor. Doğal yöntemlerle giderilebilen bir sorun olan damak yarası, bir buz parçasının yarada gezdirilmesiyle kolaylıkla çözülebilir. İşte damak yarasının nedenleri ve tedavisi...

Damak yarası neden olur?

Damakta meydana gelen yaralar ağzın herhangi bir yerinde (dudak, diş etleri ve damak) görünebilen küçük ülserlerdir. Bu küçük şişkinlikler genellikle yüksek ateş, mide problemleri veya ağız enfeksiyonlarının sonucudur, ancak diş prosedüründen sonra da ortaya çıkabilir.

Damakta meydana gelen yaraların evde bitkisel olarak tedavi edilmesi mümkündür. Ancak ağızda meydana gelen yaralar bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına da işaret ediyor olabilir. Bu sebepten dolayı damak yarasına evde tedavi yöntemi belirlemeden önce bir uzmana danışılmasında fayda var.

Buz yöntemi

Ağzınızda bir parça buz gezdirerek damakta meydana gelen yaraları hızlı bir şekilde geçirebilirsiniz.

Aloe vera

Aloe vera şüphesiz, kemik yaralarınızın medikal tedavisi için en iyi bilinen ve önerilen doğal ilaçlardan biridir. Bu bitki, ortaya çıkan genlerden kurtulabilmenizi sağlayacak birçok önemli fayda sunar, bu durumda damakta ağrılı bir yaranız varsa aloe verayı kullanabilirsiniz.

Nasıl yapılır?

Bu ev ilaçlarını hazırlamak için aloe vera yaprakları ve ılık su kullanmalısınız. Aloe vera kristallerini bitkinin yapraklarından ayırın. Bu jeli sıcak su ile karıştırın. Her gün bu karışıma gargara yöntemi uygulayın. Aloe vera'nın gücü sayesinde, ağızda bulunan yaralarla hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz.

Tuzlu su yöntemi

Suyu sağlıklı bir tuz ile karıştırın ve ağzınızı bu karışımla çalkalayın. Ancak eğer dayanabileceğinizi düşünüyorsanız damakta bulunan yaraya direk tuzla baskı uygulayabilirsiniz.

Sirke

Sirke damak yaralarına karşı kullanılabilecek etkili bir alternatiftir. Sirke bir miktar su ile karıştırılarak damak için gargara suyu olarak kullanılabilir. Sirkenin haricinde kuru üzüm, anason ve bal karıştırılarak yaralara uygulanabilir.

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