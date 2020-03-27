Ünlü oyuncu Brad Pitt ile Jennifer Anniston'ın yeniden evleneceği iddia edildi!

Amerika'daki Ekran Oyuncuları Birliği (SAG) ödül töreninde birlikte görülen ve Hollywood'un bir zamanlar evli olan gözde çifti Brad Pitt ve Jennifer Aniston, sahne arkasındaki samimi anlarıyla dikkat çekmişti. İkilinin 2005'teki ayrılığının ardından yeniden birarada görülmesi hayranlarını sevindirmişti.

SAG ödülleri aşklarını alevlendirdi

İngiliz gazetesi Daily Mirror'da yer alan habere göre; hayranlarının dileği gerçek oldu. SAG töreninin ardından gizlice görüşen çiftin aşkı alevlendi. Gazetede Brad Pitt ile Jennifer Aniston'ın Meksika'da yıldırım nikahıyla evleneceği iddia edildi.

Gizlice evlenmişlerdi

Birliktelikleri 1998 yılında başlayan Pitt ve Aniston çifti, 2000 yılında Malibu’da gizli bir törenle evlenmişti. Çift, 2005’te ayrılma kararı almış ve iki ay sonra da Aniston boşanma davası açmıştı. İkilinin ayrılığının ardından Brad Pitt ile Mr. and Mrs. Smith filminde birlikte rol aldığı Angelina Jolie'nin aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.