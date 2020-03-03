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İrmikli hira tatlısı nasıl yapılır lezzeti ağızda dağılıyor!

Tokat yöresinden nefis irmikli hira tatlısı ile karşınızdayız. Bu eşsiz lezzeti yemeye doyamayacaksınız. İşte muhteşem hira tatlısı tarifi...

İrmikli hira tatlısı nasıl yapılır lezzeti ağızda dağılıyor!
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İrmikli hira tatlısı Tokat mutfağının bizlere armağanı bir lezzet. Tam kıvamında hamuru, şerbetiyle bütünleşmiş enfes tadıyla bu tatlı vazgeçilmezleriniz arasında yer alacak. Ağızda dağılan hira tatlısını mutlaka denemenizi öneriyoruz. Peki irmikli hira tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte nefis irmikli hira tatlısı tarifi...

Malzemeli:

1 adet yumurta
1/2 su bardağı yoğurt
1/2 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı irmik
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1/2 paket vanilin

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su

Üstünü bulamak için:

1/2 su bardağı irmik

Yapılışı:

Öncelikle şerbetini hazırlayıp soğumaya bırakalım. Su ve şekeri bir tencereye alın, ocağın altını açıp şeker eriyene dek sürekli karıştırın. Şerbeti kaynatmayın, sadece şeker eriyene dek karıştırıp, kaynamaya başlamadan önce altını kapatın ve soğumaya bırakın.

Bir yoğurma kabına hamur için gerekli olan tüm malzemeleri alın ve bir spatula yardımıyla güzelce karıştırın. Oldukça ele yapışan ve yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın, elinizle yuvarlayıp, üstünü bulamak için genişçe bir tabağa aldığınız irmiğin içine atın ve tüm etrafı irmikle kaplanacak şekilde irmiğin içinde yuvarlayın.

Tüm hamuru bu şekilde şekillendirip, yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstleri kızarana dek, yaklaşık 25 dakika pişirin. Tatlılar fırında çıkar çıkmaz üstlerine soğumuş olan şerbeti gezdirin ve şerbeti tamamen çekene kadar tatlınızı dinlenmeye bırakın. Tatlılar şerbeti tamamne çekip, soğuduktan sonra, üstlerini antep fıstığıyla süsleyip servis edin. Afiyet olsun...

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