Sevda Demirel ile Doruk Doğrusöz çifti ayrılma kararı aldı!

'İşte benim stilim' isimli moda yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olarak Doruk Doğrusöz adını almıştı. Geçtiğimiz Ocak ayında Sevda Demirel ile yaşadıkları aşk, magazin gündemini sallamıştı. Kısa süre içinde evlilik kararı alan çiftten şimdi ise kötü haber geldi.

Sevda Demirel: "Yalnız kalmaya ihtiyacım var"

İlişkilerini sosyal medya hesaplarından dolu dizgin yaşayan ve birbirlerine 'Karıcım-Kocacım' diyerek hitap eden ikili ayrılık kararı aldı. 14 Şubat'ta nişan yapacaklarını söyleyen ancak bu karardan vazgeçen ikiliden Demirel, biten ilişkisinin ardından "Sosyal medyada üzerimize çok geldiler. Doruk çok iyi bir insan. Bir süre yalnız kalmaya ihtiyacım var" sözleriyle konuştu. Çift aynı zamanda sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan fotoğraflarını da kaldırdı.