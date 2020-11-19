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Tuğba Ekinci'den Cem Yılmaz'a çok sert eleştiri yaşlanmış insan!

Saadet Özsırkıntı ile adı aşk dedikodularına karışan Cem Yılmaz'a şarkıcı Tuğba Ekinci'den çok sert eleştirdi. "Bu ne hovardalık kardeşim" diyerek yüklendi.

Tuğba Ekinci'den Cem Yılmaz'a çok sert eleştiri yaşlanmış insan!
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Serenay Sarıkaya geçtiğimiz aylarda ayrılan Cem Yılmaz'ın TV8'in sunucusu Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Özsırkıntı'nın Yılmaz'la ünlü komedyenin kulisinde tanıştığı iddia edilmişti. Özsırkıntı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile çıkan haberleri yalanlamıştı.

"Şımartmayın yaşlanmış insanları"

Tuğba Ekinci, Instagram hesabından Yılmaz ve Özsırkıntı'nın fotoğrafını paylaşarak ünlü komedyene zehir zemberek sözlerle yüklendi. Yılmaz paylaşımında "Valla aşk olsun bu kız da bu adama bakarsa Serenay gibi yuh yani o zamanda demiştim. Şımartmayın şöyle yaşlanmış insanları iki şöhreti var diye herkes yerini bilsin ya bu ne hovardalık kardeşim yuh bu kızlara" dedi.

"Güzelim kadınlar bunun neyine giderler"

Tuğba Ekinci daha önce de Cem Yılmaz hakkında "Güzelim kadınlar bunun neyine giderler. Her yeri zeki olsa ne olur, yüzü alkolden bakımsız kırmızı turşu olmuş. Dünyada erkek kalmasa gideri yok" demişti.

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