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Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın uzun zaman sonra yeniden birlikte görüntülendi!

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, ayrılık dedikodularına cevap verircesine aynı masada kahvaltı ederlerken görüntülendi.

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın uzun zaman sonra yeniden birlikte görüntülendi!
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Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın ayrıldıkları iddia edilmişti. Beraberliklerine objektiflerden uzak bir şekilde devam etmeye çalışan ünlü çift İzmir'de birlikte kahvaltı ederken görüntülendi. 

DUYGU'NUN MEMLEKETİNDE GÖRÜNTÜLENDİLER

Ayrıldıkları iddialarıyla ilgili sessizliğini koruyan çift, uzun süredir birlikte görüntülenemiyordu. Duygu Sarışın'ın memleketi olan İzmir'de kahvaltı masasında görüntülenen çift, bu kare ile ayrılık dedikodularına cevap vermiş oldu.

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın uzun zaman sonra yeniden birlikte görüntülendi!

DUYGU SARIŞIN KİMDİR?

Duygu Sarışın, 24 Kasım 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Aslen İzmir'lidir. Babası eski Konak Belediye Başkanı Ahmet Sarışın'dır. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İzmir Ekonomi Üniversitesi, Moda Tasarım Bölümü'nde dersler alan Duygu Sarışın, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmıştır.

2011 yılında Cennetin Sırları dizisi ile televizyon dünyasına adım atmış; İçerde, İnadına Yaşamak, Kaçak Gelinler, Güneşi Beklerken, Rengarenk, Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde rol almıştır. Duygu Sarışın şimdilerde, Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde rol almaktadır. Duygu Sarışın, 1.70 metre boyunda, 56 kilo ve Yay burcudur.

 

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