 Hale Akınlı kimdir usta oyuncu hayatını kaybetti!

Türk sinamasından bir yıldız daha kaydı. Usta oyuncu Hale Akınlı bir süredir yaşadığı akciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Birçok başarılıyapımda yer alan oyuncu Hale Akınlı hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
HALE AKINLI KİMDİR?
Başarılı oyuncu Akınlı, 7 Ekim 1941 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. 1960 yılında şehir tiyatrolarında yer alarak oyunculuğa adım attı. Tiyatro, dizi ve film gibi bir çok yapımda rol alan oyuncu, aynı zamanda TRT ve özel kanallarda seslendirme sanatçılığı da yapıyordu.İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Derneği kurucularındandır.
DİZİLERİ - FİLMLERİ
Kara Ekmek : 2015
Güneşi Beklerken : 2013-2014
Keşanlı Ali Destanı : 2011
Umutsuz Ev Kadınları : 2011
Karadağlar : Volkan Kocatürk – 2010
Yağmurdan Sonra : Görkem Turgut – 2008
Bez Bebek : Serpil Kurtça – 2007
Kabuslar Evi "Gece Gelen Arkadaşlar" Cevdet Mercan – 2006
Gece Yürüyüşü : Mesude Erarslan – 2004
Kısa Devre : Sadullah Celen – 2002
O da Beni Seviyor : Barış Pirhassan – 2001
Karanlıkta Koşanlar : Uğur Yücel – 2001
Dadı : Günay Köker – 2000
Şehnaz Tango : Taner Akvardar – 1996
Uçurtmayı Vurmasınlar : Tunç Başaran – 1989
Bıçkın : Orhan Aksoy – 1988
Kaçamak : Başar Sabuncu – 1987
On Kadın : Şerif Gören – 1987
Merhamet : Temel Gürsu – 1986
Sen Türkülerini Söyle : Şerif Gören – 1986
Dağınık Yatak : Atıf Yılmaz – 1984
Yol : Zeki Ökten – 1981
Tatlı Çarşamba : 1979