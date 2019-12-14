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Hatice'nin sevilisi Ali Kemal Sarı ile olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Hatice, sevgilisiyle olan fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Hatice'nin sevilisi Ali Kemal Sarı ile olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı!
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Paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettiren ünlü şarkıcı Hatice'nin son Instagram paylaşımı takipçileri tarafından çok beğenildi. Sevgilisi Ali Kemal Sarı ile olan fotoğrafını paylaşan Hatice'nin bu paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. 

Sevgilisiyle fotoğraf paylaştı, beğeni butonu çöktü

Her paylaşımı ile olay olan ünlü şarkıcı Hatice son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Sevgilisi Ali Kemal Sarı ile olan fotoğrafını paylaşan Hatice'nin bu paylaşımına saniyeler içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. Ünlü şarkıcı paylaşımın altına, ''En güzel doğum günü hediyemi aldım ben. Seni seviyorum Hayatımın Anlamı'' notunu düştü. 

Hatice'nin sevilisi Ali Kemal Sarı ile olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Hatice'nin sevgilisi Ali Kemal Sarı kimdir? 

Hatice ile yaklaşık 8 aydır aşk yaşadığı iddia edilen Ali Kemal Sarı Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümü öğrencisi. 20'li yaşlarının başında olduğu tahmin edilen Ali Kemal Sarı kendisinden yaşça büyük şarkıcı Hatice ile aşk yaşıyor. 

Hatice'nin sevilisi Ali Kemal Sarı ile olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

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