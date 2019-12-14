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Terenin faydaları neler akciğerleri temizleyen muzice!

Sigaraya maruz kalmış akciğerleri tertemiz yapan terenin daha başka bilinmeyen faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız!

Terenin faydaları neler akciğerleri temizleyen muzice!
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Salatalarda sıklıkla kullandığımız terenin insan sağlığına ne kadar faydalı olduğunu duymuş muydunuz? Karaciğerleri temizlemesinden tutunda sigaraya maruz kalmış akciğerleri tertemiz yapmasına kadar birçok konuda yarar sağlayan terenin bilinmeyen faydalarını sizler için hazırladık. Peki terenin faydaları neler? Hangi hastalıklara iyi gelir? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları elmaelma.com'da. 

Akciğerlerin yenilenmesini sağlıyor

Terenin en önemli özelliği sigaradan yıpranmış akciğerlerin yenilenmesini sağlamasıdır. Enfeksiyon kaynaklı oluşan akciğer hastalıklarını önler.

Yağ yakımını hızlandırıyor 

Tere ilk keşfedildiği anlardan itibaren alternatif tıpta kullanılmıştır. Terenin insan sağlığına pek çok faydası vardır. Bunlardan bir tanesi yağ yakımını hızlandırması ve vücudun yağ tutmasını engellemesidir. 

İdrar sökücü özelliği bulunuyor 

Terenin aynı zamanda idrar sökücü özelliğide bulunmaktadır. Bu özelliği sayesinde mesane ve böbreklerde taş, kum gibi sağlık sorunlarının yaşanmasının önüne geçer. 

Sigara bıkaktırma gibi bir sürü hastalık için kullanılıyor

Tere solunum şikayeti olanlara da çok iyi gelmektedir. Bardak suya 10 tane iyi yıkanmış tere ekleyip 3 dakika boyunca kaynatıp aç karnına tükettiğiniz zaman çok etkili olmaktadır. Bu uygulama beş gün boyunca yapılmalıdır. Kür solunum, böbrek, sigara bırakma gibi bir sürü hastalık için kullanılabilir. 

 

 

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