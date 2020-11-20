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Ünlü müzeden espirili paylaşım Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli karnatinada!

Aynı gün yaptırdığı koronavirüs testlerinin biri pozitif biri negatif çıkan Aleyna Tilki'nin dünyaca ünlü balmumu müzesindeki heykeli de karantinaya alındı.

Ünlü müzeden espirili paylaşım Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli karnatinada!
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Aynı gün yaptırdığı koronavirüs testlerinin biri pozitif biri negatif çıkan Aleyna Tilki'nin dünyaca ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds'daki heykeli de karantinaya alındı. Çıkan haberlerinden sonra dünyaca ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds espirili bir paylaşımda bulundu. 

DÜNYACA ÜNLÜ MÜZEDEN ESPİRİLİ PAYLAŞIM 

Aleyna Tilki'nin, koronavirüse yakalandığı şüphesiyle aynı gün yaptırdığı testlerin biri pozitif biri negatif çıkmıştı. Tilki'nin çıkan haberlerinden sonra dünyaca ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds esprili bir paylaşım yaptı.

Tilki'nin figürünün karantinaya alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Twitter hesabından koronavirüs testinin biri pozitif biri negatif çıktığını açıklayan Aleyna Tilki'ye Madame Tussauds olarak geçmiş olsun diyoruz! Ziyaretçilerimizin güvenliği için Aleyna'nın figürü kısa bir süreliğine karantina altına alındı!"

AYNI GÜN YAPTIRDIĞI KORONAVİRÜS TESTLERİNDE FARKLI SONUÇLAR ÇIKTI

Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "12 gündür evden çıkmadım tedbir olsun diye. Yaptırdığım sürüntü testi pozitif aynı gün birkaç saat sonra tekrar yaptırdığım kan ve sürüntü testim bu sefer negatif? Aradan 12 gün geçti, bir semptomum bile olmadı. Bu testlere nasıl güveneceğiz biz???" ifadelerini kullanmıştı.

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