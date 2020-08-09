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Ünlü oyuncu Amber Heard, tatil için Bodrum'a geldi!

Johnny Depp ayrılığı sonrası adı skandallarla anılan oyuncu Amber Heard, tatil için Türkiye'yi seçti. Güzel oyuncu, Bodrum'da olduğunu belirterek paylaşım yaptı

Ünlü oyuncu Amber Heard, tatil için Bodrum'a geldi!
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Kendisinden 23 yaş büyük Johnny Depp'ten ihanet iddialarıyla ayrılan Amber Heard, sosyal medya paylaşımıyla Türk takipçilerinin dikkatini çekti. Stres atmak için Bodrum'da tatil yapmayı seçen güzel oyuncunun Bodrum pozuna beğeni yağdı.

Tatil için Bodrum'a geldi

Ünlü oyuncu Johnny Depp ile Amber Heard'ün iftira davasında Depp, eski eşinin Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü ilişkisinin olduğunu iddia etmiş, çıkan haberler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yaşadığı zorlu süreçten sonra soluğu tatilde alan Amber Heard, stres atmak için Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden Bodrum'u seçti. Bodrum, Yalıkavak'ta paylaşım yapan Heard'e takipçilerinin ilgisi de büyük oldu. 

Instagram'da 3.9 milyon takipçisi bulunan oyuncunun bu paylaşımı 156 binin üzerinde beğeni aldı.

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