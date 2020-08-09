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Defne Samyeli ile Serdar Bilgili akşam yemeğinde görüntülendi

Defne Samyeli ile Beşiktaş Eski Başkanı iş adamı Serdar Bilgili'nin yemek yerken görüntülenmesi akıllara 'aşk mı yaşıyorlar?' sorularını getirdi.

Defne Samyeli ile Serdar Bilgili akşam yemeğinde görüntülendi
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Cem Yılmaz'la yollarını ayırdıktan sonra adı kimseyle anılmayan Defne Samyeli, Serdar Bilgili ile önceki akşam Marmaris-Söğüt'te hizmet veren, Dilara Endican'ın sahibi olduğu Barba Saranda adlı restorandaydı.

Yeni bir aşk mı?

Arkadaşlarıyla yemeğe çıkan iki ünlü isim, mekanda yan yana oturdu. Bilgili ve Samyeli arasındaki samimiyet, "Yeni bir aşk mı" sorusunu akıllara getirdi.

Cem Yılmaz ile birlikteydi

Ünlü sunucu Defne Samyeli son olarak Cem Yılmaz'la birlikteydi. İkili yollarını ayırdıktan sonra Yılmaz, Serenay Sarıkaya'yla birliktelik yaşamaya başladı.

Kaynak: Hürriyet

 

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