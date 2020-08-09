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Ev yapımı ağda nasıl hazırlanır hem pratik hem ekonomik!

Evde ağda nasıl yapılır? Ev yapımı ağda nasıl hazırlanır? Ev yapımı ağda nasıl uygulanır? İşte hem pratik hem de ekonomik bir yöntem!

Ev yapımı ağda nasıl hazırlanır hem pratik hem ekonomik!
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Vücuttaki istenmeyen tüylerden kurtulmanın bir yolu da ağda yapmaktır. İstenmeyen tüylerinizden ağda yaparak kurtulmayı tercih edenlerdenseniz artık ağdanızı marketten satın almanıza gerek kalmayacak bir yöntemle karşınızdayız. Ağdanızı evde kendiniz hazırlamaya ne dersiniz? Evet yanlış duymadınız. Diğer yöntemlere göre daha ucuz olduğu için pek çok kadının tercih ettiği ağdayı evde kendiniz hazırlayabileceksiniz. Üstelik hem ekonomik hem de oldukça pratik. Peki evde ağda nasıl yapılır? Ev yapımı ağda nasıl uygulanır? İşte ağda yapımına dair tüm merak edilenler... 

MALZEMELER: 

1 çay bardağı şeker, 3 yemek kaşığı limon suyu, 3 yemek kaşığı su

HAZIRLANIŞI: 

Malzemelerin hepsini bir tencereye koyun. Yüksek ateşte kaynatmaya başlayın. Sürekli karıştırarak kaynatmaya devam edin. Kaynamaya başladığında altını kısın ama 1-2 dakika daha ocağın altı açık kalsın, karıştırmaya devam edin. Ağdanızın kıvamının olup olmadığını anlamak için su dolu bir kaba birkaç damla atın. Suyun içinde katılaşırsa kıvama gelmiş demektir. Ağdanız altın sarısı rengine döndüğünde tam kıvamını yakalamış olursunuz. Ağdayı tencereden serin bir zemin üzerine dükün. Bir mermer parçası gibi düz bir zemin uygundur. Zeminden kaldırdığınız ağdayı iki elinizin arasında uzatarak kıvam almasını sağlayın. Sıcaklığı geçip ılıklaştığında kullanıma hazırdır. Bu ağda ile bacaklarınız, kollarınız, koltuk altınız ve bikini bölgenizdeki istenmeyen tüyleri rahatlıkla alabilirsiniz.

AĞDA NASIL YAPILIR? 

Ağda yaparken öncelikli olarak uygulanan bölgenin temiz olmasına özen göstermelisiniz. Ağda ele yapışan bir şeydir. Bu nedenle ellerinize yapışmasını istemiyorsanız elinize birkaç damla badem yağı sürebilirsiniz. Ağda yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli şey tüylerin çıkış yönünün tersine doğru uygulanmasıdır. Ağda bezleri veya kendi hazırlayacağınız bez parçalarını kullanarak işinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz.

 

KAYNAK: HÜRRİYET AİLE 

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