Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, kızının ultrason görüntüsünü paylaştı!

Buğra Toplusoy ile 2018 yılında Amerika Miami’de evlenen Ceyda Ateş, anne olmaya hazırlanıyor. Hamileliğinin 28. haftasında olan oyuncu, bebeği Talia'nın ultrason fotoğrafını sosyal medya sayfasından paylaştı.
"Aynı annesi değil mi?"
Ceyda Ateş bebeğinin fotoğrafını,"Talia hanım. Tarifsiz duygular. Aynı annesi dimi" sözleri ile paylaştı. Ünlü oyuncunun takipçilerinden “Senin kopyan gibi, inşallah sağlıkla gelir” minvalinde yorumlar geldi.
Hamileliği boyunca sadece 2 kilo aldı
Öte yandan hamilelik sürecinde düzgün fiziğini korumayı başaran Ceyda Ateş hamiliği boyunca sadece iki kilo aldı.