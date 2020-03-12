Ünlü oyuncu İrem Betil tesettüre girdi bomba açıklamalarda bulundu!

Kurtlar Vadisi'nin efsane oyuncusu Laz Ziya karakterine can veren usta oyuncu İstemi Betil'in oyuncu kızı İrem Betil,geçtiğimiz günlerde tesettüre girmişti. Betil tesettüre girme kararının yanı sıra merhum babası usta oyuncu İstemi Betil' kaybettikten sonra yaşadıklarını ilk kez anlattı. Ünlü oyuncu İrem betil, "Böyle bir efsanenin kızı olmak muhteşem bir duygu" diyerek samimi açıklamalarda bulundu.

''Böyle bir efsanenin kızı olmak muhteşem bir duygu''

"Böyle bir efsanenin kızı olmak muhteşem bir duygu" diyen İrem Betül, babasını kaybettiği anı şu sözlerle anlattı: “Yalova’daki evimizdeydik biz… Bayram tatili için… Sabah kalktım, kahvaltı hazırlayacağız, dedim ki, babam rahat rahat uyusun, O’nu uyandırmayayım dedim. Rahatsız etmeyeyim dedim… Meğerse babam ölmüş! Kalp krizi geçirmiş gece yatağında… Ve biz babaya aşık iki kızız (kardeşi Senem Betil’den söz ediyor.) diyor ve o anları anlatırken sözcükler boğazında düğümleniyor.

''Babamın sağlık sorunu yoktu''

Babasının ölüm tarihine de değinen İrem Betil, yıllar önce yaşanan bu ani ölümle ilgili şu tanımı yapıyor. “Babamın öyle bir sağlık sorunu yoktu. Ama nurlar içinde olsun, nurlar içinde vefat etti… 11.11.2011’de vefat etti. Tarihe bakar mısın? Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece… Dünyanın dört bir yanından hayranlar… Biz bu acıyı dualar ve hayranlarının sevgisi sayesinde aştık.

''Necati ve Raci Bey'e kırgınlığım var''

İrem Betil, Kurtlar Vadisi başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ve yapımcısı Raci Şaşmaz’a ise bir hayli kırgın. Betil, kırgınlığını şu sözlerle anlattı: “Tabii ki bir kırgınlığım söz konusu… Tüm sanat camiası ve hayranları hep yanımızdaydı. Necati ve Raci Bey'e bir kırgınlığım var. Çünkü cenazeye katılmadılar."

''Yazdığım kitapla örtünmek isteyenlere deneyimlerimi aktaracağım''

İşte tesettüre giren İrem Betil'in samimi açıklamaları: “Filmlerim ve tiyatro oyunlarım var. Sanat camiasında büyüdüm. Magazin röportajlarında açık yani açık dediysem saçı açık görüntülerim var. Bir kitap yazıyorum şu anda. Başını çok örtmek isteyen insanlar var, kimisinin eşi ya da çevresi istemiyor. Ben türbana kapandıktan sonra, buna nasıl cesaret ettiniz diye soruyorlar. Yazdığım kitapla da örtünmek isteyen kişilere kendi deneyimlerimi aktaracağım.”

''Günümüz kadınlarında çıplaklık,estetik, yapaylık hakim''

Bundan sonra türbanla oynayabileceği dizilerde rol alabileceğini söyleyen İrem Betil, “Günümüz kadınlarına çok üzülüyorum. Çıplaklık, estetik ve yapaylık hakim. Rabbimin doğal güzelliği gibisi olamaz. En doğru yol yüce Rabbim’in yoludur.” ifadelerini kullandı. (SnobMagazin)