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Siyah fasülyenin faydaları neler sinir sistemine iyi geliyor!

Ana vatanı Güney Amerika olan siyah fasülye tam bir şifa kaynağı. Siyah fasülyenin düzenli tüketimi modern çağın getirdiği depresyon ve stresten koruyor.

Siyah fasülyenin faydaları neler sinir sistemine iyi geliyor!
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Latin Amerika mutfağında yaygın olarak kullanılan siyah fasülyenin sağlık için birçok yararı bulunuyor. Siyah fasülye A, B2, B3, B6 ve B9 vitaminlerinin yanı sıra içerdiği zengin mineraller sayesinde karaciğer sağlığından, depresyon ve strese; kilo verdirmeden, kabızlığın giderilmesine pek çok fayda sağlıyor. Gelin siyah fasülyenin daha önce duymadığınız faydalarına yakından bakalım...

Karaciğeri temizliyor

Siyah fasülye çoğu sebze ve meyvede bulunmayan selenyum mineralini içerir. Bu mineral karaciğerin temizliğinde rol oynar ve kansere neden olan bazı bileşiklerin atılmasına yardımcı olur. Ayrıca selenyum vücutta iltihap oluşumunu önler ve tümör büyüme oranını azaltır.

Uzun süre tok tutar, kilo verdirir

Yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissi oluşturur, uzun süre tok tutar. Bu özelliği ile kilo vermeye yardım eder.

Kalp krizi ve inme riskini azaltıyor

Kardiyovasküler yani kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Kalp krizi ve felç geçirme riskini azaltır. Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir.

Depresyon ve stresi önlüyor

Siyah fasülye üzerine yapılan araştırmalar sinir sistemine iyi geldiğini ortaya koymuştur. Siyah fasülye tüketenlerin depresyon ve stres gibi ruh hastalıklarına karşı direncinin arttığı kanıtlanmıştır.

Vitamin ve mineral deposu

A, B2, B3, B6 ve B9 vitamini, folik asit, kalsiyum, fosfor, çinko, magnezyum, bakır, demir ve manganez gibi mineralleri içerir. Aynı zamanda yüksek oranda lif içerir.

Kabızlığa birebir

Yapılan araştırmalara göre, siyah fasulye sindirim sistemini rahatlatır. Nohut ve mercimek gibi bakliyatlara oranlara sindirimi daha kolaydır. Kabızlığı önler. Sindirim sisteminin yanında kolon sağlığını da korur.

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