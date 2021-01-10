Ünlü oyuncu Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu

Hamileliğinin 5. ayında müjdeli haberi paylaşan başarılı oyuncu Meryem Uzerli ikinci bebeğini de kucağına aldı. Can Ateş ile birlikteliğinden 7 yaşında bir kız çocuğu olan ünlü oyuncu ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor.

"Bize katıldığın için çok huzurluyuz"

6,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından doğumdan sonra çektirdiği pozları paylaşan Uzerli, "En sevdiğim Lily Koi... Lara Jemina, baban ve ben ailemize katıldığın için çok mutluyuz" notunu ekledi. Uzerli'nin paylaşımına kısa sürede binlerce tebrik yorumu ve beğeni yağdı.

"Kendi ailemizi kuruyoruz"

Meryem Uzerli, 4 ay önce yaptığı açıklamada "Lara artık 7 yaşında. Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. 5 aylık hamileyim. Cinsiyeti kız. Kendi ailemizi kuruyoruz" demişti.