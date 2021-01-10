Çevreyi korumak için neler yapabiliriz pet şişe yerine matara kullanın!

Minimalist yaşam, son dönemin en popüler ve çevre dostu akımı olarak öne çıkıyor. Ruha iyi gelen bu yaşam tarzı aynı zamanda dünyayı korumaya da yardımcı oluyor. Çevreyi korumak için günlük yaşamınızda neler yapabileceğinizi merak ediyorsanız haberimize bir göz atın!

Pet şişe almamak

Her zaman çantanızda bulundurduğunuz bir matara ya da cam şişeniz olsun. Böylece pet şişe alımını en aza indirmiş olacaksınız ve çevreye önemli bir katkıda bulunacaksınız.

Plastik olanlar yerine cam kaplar

Cam, plastiğe göre çok daha sağlıklı ve tercih edilmesi gereken bir alternatiftir. Bu malzeme plastikten çok daha güvenli ve çevre dostudur. Cam kaplar daha dayanıklıdır ve plastik kapların aksine hem düşük hem de yüksek sıcaklıklar için iyidirler. Cam kaplarda her yemeği saklayabilirsiniz; pişmiş, çiğ, tatlı, ekli... Cam kaplar bulaşık makinesinde yıkanabilir, fırında kullanılabilir.

Plastik poşetler

Plastiklerin üretiminin ve kullanımının gezegene ne kadar zarar verdiğini hepimiz biliyoruz. Birçok ülke plastik kullanımını en aza indirmek hatta tamamen yok etmek için çalışmalar yapıyor. Siz de gezegene bir iyilik yapıp plastik kullanımını azaltabilirsiniz.

Alışverişe çıktığınızda marketlerdeki plastik poşetleri kullanmak yerine bez bir alışveriş çantası edinin. Böylece hiç poşet kullanmadan alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ayakkabı stoğu

Hayatınız boyunca sadece beş kere giyeceğiniz bir ayakkabıyı satın almak gerçekten çok gereksizdir. Ayakkabı alışverişi yaparken pek çok şeyle tamamlayabileceğiniz, uzun süre kullanabileceğiniz parçaları seçin.

Farklı mutfak aletleri kullanmamak

Yemek pişirmek için çoğu zaman ocak, tencere, fırın yeterli oluyor. Tabii ki bazı insanlar en sevdiği waffle makinesinden ya da mutfak robotundan vazgeçmek istemiyor. Ancak bu cihazlar çoğunlukla mutfak raflarında bekliyor ve ayda yılda bir kullanılıyor. Yeni bir kahve ya da yoğurt yapma makinesi yerine gerçekten hitiyaç duyduğunuz bir şeyi almak her yönden fayda sağlayacaktır. Hem hızlı tüketim sektörüne katkı sağlamamış olursunuz, hem paradan hem de yerden tasarruf edersiniz.

Yer kaplayan sofra takımları

Minimalizmin amacı, yalnızca gerekli sayıda şeye sahip olmaktır. Bu, 'misafirleriniz olursa' diye 20 tabak setine veya başka bir sevimli bardağa ihtiyacınız olmadığı anlamına gelir. Gerçekten ihtiyacınız olmayan şeyleri satın almayın. Sadece her gün kullanacağınız tabakları satın alın.

Çantalar

Modern dünyada, çanta dekoratif bir aksesuar değil, kesinlikle gerekli bir parçadır. Tıpkı ayakkabılar gibi farklı amaçlar için 2-3 çantaya sahip olmak yeterlidir. Sayısız çantaya kimse ihtiyaç duymaz, değil mi?

Güzellik ürünleri

Kozmetik ürün alışverişi yaparken çoğu insan kendine engel olamaz ve ihtiyacı olandan çok daha fazlasını satın alır. Peki o kadar kremi, temizleme jelini ya da makyaj malzemesini ne yapacaksınız? Sonuçta hepsinin bir son kullanma tarihi var. Sadece en ihtiyacınız olan ve her gün kullanacağınız ürünlere yatırım yapın.

Jilet

Tıraş için sürekli jilet satın almak yerine bir tıraş makinesi almak uzun vadede çok daha karlı olacaktır. Jiletler kullanım açısından oldukça tehlikelidir ve her kullanım sonrası atmanız, yenisini almanız gerekir. Oysa tıraş makineleri dayanıklı çelikten üretilir ve uzun zaman sizinle beraber kalır.