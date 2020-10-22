Ünlü oyuncu Zeynep Koçak, takipçisinden gelen müstehcen mesajı ifşa etti

Yaşadığı değişimle sık sık gündeme gelen oyuncu Zeynep Koçak, bu defa talihsiz bir olayla gündeme geldi. Koçak, bir erkek takipçisinin kendisine gönderdiği taciz mesajını ifşa etti.

"Yok olun inşallah"

Sosyal medyada oldukça aktif olan Zeynep Koçak, bir erkek takipçisinin kendisine gönderdiği küfürlü mesaja tepkisiz kalamadı. Mesajı takipçileriyle paylaşan oyuncu, "Ben bunu paylaşırken utanıyorum sen yazarken utanmıyorsun. Siz bu toplumun kanserisiniz topunuz yok olun inşallah" diyerek isyan etti.

Zeynep Koçak kimdir?

27 Ağustos 1983 Ankara doğumlu olan Zeynep Koçak Ted Ankara Koleji ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. olan Koçak öğrenim süresi boyunca klip ve kısa film yönetmenliği yapmıştır.

Kendisinin yazıp yönettiği Müdahale isimli kısa film birçok ünlü festivale katıldı ve ödül aldı. BKM Mutfak ekibine katılan son üyelerden biridir. Neşeli Hayat ve Çok Filim Hareketler Bunlar adlı filmlerde yer aldı. Kral TV Video Müzik Ödüllerinde Oğuzhan Koç ile birlikte en iyi film müziği ödülünü aldı. Birçok Vodafone reklamı yazıp oynadı.

Beyaz Show'da Kelebeğin Mağdurları adlı skeçte oynadı. BKM Mutfak bünyesinde özel günlerde skeçler yazıp oynadı. Kendisinin yazıp yönettiği kısa animasyon filmi TikTak, 2015 Cannes Film Festivali'nde en iyi dallarda ödül aldı. Aynı zamanda 52. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kısa Film adaylığı gösterdi.