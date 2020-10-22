search menu
search
close

Kabızlığa iyi gelen besinler neler ballı limonlu çayı deneyin!

Lif zengini besinleri yeterince tüketmemek, su içmemek kabızlığın en yaygın nedenleri. Kabızlık sorununu anında giderecek 6 yöntemi haberimizde sıraladık...

Kabızlığa iyi gelen besinler neler ballı limonlu çayı deneyin!
-A A+

Zaman zaman herkesi sorunu olan kabızlık problemi sık yaşandığında yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Kabızlığı gidermek için ilaçlar yerine doğal yöntemler arıyorsanız bazı besinleri diyetinize ekleyebilirsiniz. Aşağıda sıraladığımız besinler içerdikleri lif, vitamin ve mineraller sayesinde bağırsak hareketliliğini sağlayarak kabızlığı anında gideriyor. İşte kabızlığı gideren 6 yöntem!

Hacim artırıcı gıdalar tüketin 

Keten tohumu, çemen otu ve psyllium gibi bitkilerin müshil etkisi vardır ve dışkıyı yumuşatır. Kabızlık çekiyorsanız onları yiyin ve bol su için. Ayrıca çay formlarını da deneyebilirsiniz.

Yemeklerinize yoğurt ekleyin, diğer süt ürünlerinden uzak durun 
Kabızlık çekiyorsanız süt ürünlerinden uzak durmanız tavsiye edilir ancak yoğurt bunlar arasında istisnadır. Yoğurt, bifidobacterium longum veya bifidobacterium animalis gibi probiyotikler içerir. Yapılan çalışmalar, bu probiyotiklerin dışkılamanın daha sık ve daha ağrısız olmasına yardımcı olduğunu göstermiştir.

Ballı-limonlu çay 

Kabızlığı gideren en etkili yöntemlerden biri de ballı limonlu çaydır. Suya bal ve limon ekleyerek bir çay yapın. Bal bir müshildir ve ayrıca limonun neden olduğu çayın ekşiliğini azaltmaya yarar. Limon da sindirim sistemi için doğal bir uyarıcı görevi görür ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Kuru erik 

Kuru erik, lif açısından zengindir ve aynı zamanda kabızlığı doğal olarak hafifleten dışkı gevşetici bir şeker olan sorbitol içerir. 100 gram kuru erik 14.7 gram sorbitol içerir. Eğer kuru eriğin tadını sevmiyorsanız suyunu da içebilirsiniz. Meyve suyu meyveden daha az lif içermesine rağmen yine de etki sağlayacaktır. Kuru eriklerin etki göstermeye başlaması biraz zaman alabilir. Bu yüzden 1 saat ya da 2 saat bekleyin.

Lifli besinler yiyin 

Lifli gıdalar adeta doğal müshil işlevi görür. Dışkınızın daha fazla su tutmasına yardımcı olarak dışkılamayı kolaylaştırırlar. Bu nedenle günlük diyetinize en az 20-35 gram lif eklemelisiniz. Lif bakımından zengin gıda kaynakları arasında Brüksel lahanası, elma, incir, kepekli tahıl ve siyah fasulye bulunur.

Kabak, susam, ayçiçeği veya keten tohumu gibi tohumlar ve fındıklar da iyi lif kaynaklarıdır. Ancak şu uyarıyı yapmakta fayda var: Kanama bozukluğu, bağırsak tıkanıklığı veya yüksek tansiyon gibi problemleriniz varsa keten tohumu tüketmeyin! Hamile ve emziren anneler de bundan kaçınmalı.

Bol bol su için 

Sert, kuru dışkı kabızlığın en yaygın nedenidir ve yeterince su içmek vücudu düzgün bir şekilde nemlendirerek dışkının geçmesini kolaylaştırır. Armut ve elma suları da hafif doğal müshillerdir.

Bu süreçte diüretik oldukları için kafeinli içeceklerden ve gazlı içeceklerden uzak durun. Çünkü bu içecekler vücudunuzu nemlendirmek yerine daha fazla sıvı kaybetmenize neden olurlar.

Tuvalette dik şekilde oturmayın

Sırtınız dik şekilde tuvalette oturmayın! Bu duruş sebebiyle puborektalis kası çekilir. Kalın bağırsağın tam ucunda bulunan bu kas dik oturulduğunda gerildiği için dışkı çıkışı zorlaşır. Doğru oturma biçimi, omurganız uyluklarınıza göre yaklaşık 35 derece açı yapacak şekilde öne eğilmektir.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Burcunuza göre cinsellikte ne kadar vahşisiniz? Burcunuza göre cinsellikte ne kadar vahşisiniz?
Cinsellik
Ünlü oyuncu bir takipçisinin gönderdiği müstehcen mesajı ifşa etti! Ünlü oyuncu bir takipçisinin gönderdiği müstehcen mesajı ifşa etti!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor!'
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor!'
Herkes piercing deliği sanıyor ama akıl almaz bir nedeni var!
Herkes piercing deliği sanıyor ama akıl almaz bir nedeni var!
Ünlü modelin makyajsız hali takipçilerini korkuttu!
Ünlü modelin makyajsız hali takipçilerini korkuttu!
Fenomen damat adayı görenleri şoke etti! Yok böyle değişim!
Fenomen damat adayı görenleri şoke etti! Yok böyle değişim!
Hatice sınırları zorladı! Paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu
Hatice sınırları zorladı! Paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu
Çıplak pozlarını satarak para kazanıyor! En çok o pozu istiyorlar!
Çıplak pozlarını satarak para kazanıyor! En çok o pozu istiyorlar!
Önceki Haberler
Gökçeada lezzeti: Efi badem
Gökçeada lezzeti: Efi badem
Pratik ve lezzetli: Mac and cheese (Fırında peynirli makarna)
Pratik ve lezzetli: Mac and cheese (Fırında peynirli makarna)
Doğum yapan Sinem Kobal, hastaneden çıkarken ilk kez görüntülendi
Doğum yapan Sinem Kobal, hastaneden çıkarken ilk kez görüntülendi
Sevgilinize sarılma şekiliniz ilişkinizi ele veriyor!
Sevgilinize sarılma şekiliniz ilişkinizi ele veriyor!
Şiddetli baş ağrılarını anında dindiriyor!
Şiddetli baş ağrılarını anında dindiriyor!
Ünlü oyuncudan ekonomik alışveriş! Çocuklarına 10 TL'lik tişört aldı!
Ünlü oyuncudan ekonomik alışveriş! Çocuklarına 10 TL'lik tişört aldı!
Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor!
Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor!
Yeni imajını görenler mest oldu! Yeni tarzıyla yine çok konuşulacak!
Yeni imajını görenler mest oldu! Yeni tarzıyla yine çok konuşulacak!
Yorumlar