Efi badem Gökçeada kurabiyesi nasıl yapılır lezzeti ağızda dağılıyor!

Efi badem kurabiyesi Gökçeada'ya yolu düşenlerin mutlaka tattığı oldukça meşhur bir lezzet. İsmini Madan Efi'den alan efi badem kurabiyesini evde siz de yapabilirsiniz. Bademli enfes tadıyla gönüllerde taht kuran efi badem kurabiyesinin tarifini tüm detaylarıyla paylaşıyoruz. O halde gelin şimdi efi badem kurabiyesi tarifine bir göz atalım!

Efi badem kurabiyesi malzemeleri:

250 gram tereyağı(oda sıcaklığında yumuşamış)

1 çay bardağı pudra şekeri(100 g)

1 adet yumurta

3 su bardağı un(350-390 g)

1 paket kabartma tozu(10 g)

2/3 su bardağı çiğ badem(80-90 g)

Kurabiyeleri bulamak için:

1 çay bardağıpudra şekeri(100 g)

Nasıl yapılır?

Unun tümünü geniş bir tava alın ve 8-10 dakika kadar kısık ateşe karıştırarak kavurun. Ardından soğuması için kenara alın. Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını 1 çay bardağı pudra şekeri ile karıştırın. Ardından 1 adet yumurtayı ekleyip tekrar karıştırın. Kavurup soğuttuğunuz unu azar azar ve eleyerek ekleyin. Kabartma tozunu da ilave edin. Spatula veya tahta kaşıkla karıştırarak birleşmesini sağlayın.

Son olarak irili ufaklı doğradığınız bademleri içerisine ekleyin ve bademler kurabiye hamuruna güzelce dağılana dek karıştırın veya elinizle yoğurun. Kurabiye hamurunuz hazır olduğunda elinizle küçük toplar halinde yuvarlayın. Ceviz boyutundan biraz küçük olursa fırında daha eşit pişecektir. Hazırladığınız kurabiyeleri yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine hafif aralıklı olarak yerleştirin. Bu şekilde buzdolabında 15 dakika kadar dinlendirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-18 dakika kontrollü olarak pişirin. Fırından çıkardıktan sonra ilk sıcaklığı geçene dek dinlendirin. Ardından kurabiyeleri pudra şekerine bulayın. Kurabiyeler sıcakken bularsanız şekeri emecektir, soğumasını beklemeye özen gösterin. Dilediğiniz gibi servis edin. Kapalı ve hava almayan bir kapta pudra şekerine bulanmış olarak muhafaza edebilirsiniz. Afiyet olsun!