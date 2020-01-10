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Ünlü şarkıcı Cenk Eren'in Pınar Altuğ'a yaptığı 'etek' yorumu olay oldu!

Ünlü şarkıcı Cenk Eren'in, Instagram hesabında geçmişten bir paylaşım yapan Pınar Altuğ'un fotoğrafına yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Cenk Eren'in Pınar Altuğ'a yaptığı 'etek' yorumu olay oldu!
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Cenk Eren'in 1992 senesinden, annesinin evindeki odasından elinde telefon ve üzerinde bir mini etekli bir pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a yaptığı yorum sosyal medyanın gündemine oturdu. Eren'in '' dolabında uzun etek yok'' yorumu sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. 

''Dolabında uzun etek yok''

Cenk Eren Pınar Altuğ'un 1992 senesinden mini etekli paylaşımına, "'Yok kardeşim kadının dolabında uzun etek yok" ifadelerini bulunduran bir yorumda bulundu. Eren'in yaptığı bu yoruma ünlü oyuncunun bazı takipçileri tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı Cenk Eren'in Pınar Altuğ'a yaptığı 'etek' yorumu olay oldu!

''Konuyu farklı boyutlara taşıyorlar''

Eren paylaşımına, "Ben 20 yıllık dostluğumuza ve her zamanki espri yaklaşımlarımıza istinaden ve bizim aramızda espri konusu olan mini etekle ilgili yorum yaptım. Bunun üzerine telefonlaşıp gülüştük ama bakıyorum ki konuyu farklı boyutlara taşıyorlar. Hiçbir şekilde kimse için giyim tarzı ile ilgili eleştiride bulunmam söz konusu olmaz" yazdı.

Ünlü şarkıcı Cenk Eren'in Pınar Altuğ'a yaptığı 'etek' yorumu olay oldu!

 

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