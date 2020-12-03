Ünlü şarkıcı Deniz Seki tuvalette çekilmiş bir pozunu yayınladı!

Son olarak İbo Show'a konuk olan ve 'Nereden Bileceksiniz' şarkısını detone okuduğu yönünde eleştiriler alan Deniz Seki, kendisini eleştiren şarkıcı Çağla'yı konuk eden arkadaşı Demet Akalın ile küsmüştü. Dün Demet Akalın'ın yeni şarkısını paylaşarak arkadaşına zeytin dalı uzatan Seki, bugün ise yaptığı paylaşımla gündem oldu.

"Tuvalet kağıdı reklamlarına açığım"

Instagram'ın perşembe günleri paylaşılan eski fotoğraflar için kullanılan tbt etiketiyle paylaşım yapan Deniz Seki, tuvalette çekilmiş eski bir pozunu paylaştı. Seki, fotoğrafına “Bu bir tuvalet kağıdı reklamlarına açığım postudur" açıklamasını yazdı.

Deniz Seki kimdir?

Deniz Seki, 1 Temmuz 1970, İstanbul, Türk pop müzik şarkıcısı, besteci ve söz yazarı.

1 Temmuz 1970 yılında İstanbul'da doğan Deniz Seki, öğrenim yıllarında ilkokulu Maçka Süheyla Artam'da, orta ve lise eğitimini de yatılı olarak Çamlıca Kız Lisesi'nde okudu. Okulu bitirdikten sonra, TRT İstanbul televizyonundaki sunuculuk sınavlarına katılarak sunucu oldu.İlk olarak 1993 yılında Melih Kibar ile tanışan Seki, Kenan Doğulu, İzel, Yaşar, Emel Müftüoğlu, Ege, Ferda Anıl Yarkın ve Zuhal Olcay gibi sanatçılara vokalistlik yapmıştır. 1995 yılında, Pop-Show 95 Şarkı yarışmasına katılan sanatçı kendi yazdığı şarkı ile[kaynak belirtilmeli] birinci olmuş, 9 Nisan 1997 tarihinde ilk albümü söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan Hiç Kimse Değilim yayınlanmıştır. 2 Aralık 1999 tarihinde, söz ve müziklerinin birçoğu kendisine ait olan Anlattım isimli albümü yayınlandı.

12 Mayıs 2006 yılında piyasaya çıkan Ali Kocatepe'nin 41 Kere Maşallah adlı albümünde "Herşey Senin İçin" adlı parçayı seslendirmiş ve aynı yıl Ayla Dikmen için hazırlanan ve çeşitli sanatçıların Ayla Dikmen'in şarkılarını okuduğu albümde Seki, albümle aynı ismi taşıyan "Sensiz Yaşayamam" adlı parçayı seslendirmiştir.2007 yılında Ayhan Günyıl'ın "Gitti Gideli" parçasına da vokal yapmıştır. Ercan Saatçi'nin Mucize Nağmeler adlı alaturka albümünde "At Kadehi Elinden" adlı parçayı seslendirmiştir. Mucize Nağmeler isimli albümün ilk klibi de bu şarkıya çekilmiştir.

Uyuşturucu nedeniyle 24 Şubat 2010 tarihinde görülen davanın ardından Seki, Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'ne götürülmüştür.

Seki, cezaevinde geçirdiği 218 günün ardından 2 Kasım 2010 tarihinde görülen ilk duruşmada tahliye edilmiştir. 16 Kasım 2014'te tekrar cezaevine gönderildi. 5 Haziran 2017 günü öğlene doğru hapisten çıkarılmıştır.