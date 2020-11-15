Ünlü şarkıcı İrem Derici, koronavirüse yakalandığını kendi şarkısıyla duyurdu!

Yeni şarkısı "Senin Hastan"ı hayranalıyla paylaşan ünlü şarkıcı İrem Derici'nin sevincine koronavirüs engel oldu. Test sonucunu yeni şarkısı eşliğinde yayınlayan Derici, sevenlerini üzdü.

Test sonucunu şarkısıyla paylaştı

İrem Derici önceki gün piyasaya çıkan 'Senin Hastan' adlı şarkısıyla dijital müzik platformlarında 1 numaraya kadar yükseldi. Şarkısı ve klibi için iddialı konuşan Derici, "Herkes hastası olacak" demişti. Ünlü şarkıcı koronavirüse yakalandığını duyurdu.

İrem Derici kimdir?

İrem Derici, 21 Mart 1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Sinop Boyabat’lıdır. Annesinin ismi Jale Ediz, babasının ise Hulusi Derici'dir. Anne ve babası o daha 5 yaşında iken boşanmışlardır.

Küçük yaşlarda org çalmaya başlayarak müziğe olan yeteneğini ortaya koyan İrem Derici, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nü bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitiren şarkıcı, Pazarlama İletişim Yüksek Lisans programı devam ederken, 2011 yılında Mustafa Sandal, Hadise Açıkgöz, Hülya Avşar ve Murat Boz’un jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye yarışmasına katıldı. Yarı finalde elendi. İrem Derici, aynı dönemde Monopop isimli grubuyla Türkiye'nin birçok yerinde sahne alarak müzik hayatına başladı.

Melih Kibar'ın bugüne kadar hiç duyulmamış son bestesi “Bensiz Yapamazsın” hızlı bir giriş yaptı. Mayıs 2013’de “Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı” adlı single ile Türkiye'de fırtına gibi esti.

15 Nisan 2014’de “Kalbimin Tek Sahibine” adlı şarkı ile asıl çıkışını yapan ve çıktığı andan itibaren dijital platformlarda “en çok dinlenenler” arasına giren şarkı internet ortamında en fazla indirilen ve dinlenen şarkı olma başarısını elde etti. İrem Derici, aynı yıl Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü kazandı.

13 Eylül 2014 tarihinde radyocu, aranjör Rıza Esendemir ile evlendiancak 2016 yılında boşandı. İrem Derici, 1.67 metre boyunda, 53 kilo ve Koç burcudur.