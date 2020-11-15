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MasterChef'in Bursa çekimlerinde yumruk yumruğa kavga!

MasterChef'in önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümünün çekimi Bursa'da yapıldı. Çekim sırasında bölge esnafı içeri alınmayınca kavga çıktı.

MasterChef'in Bursa çekimlerinde yumruk yumruğa kavga!
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Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef'in önümüzdeki haftalarda yayınlanacak bölümü için tüm ekip Bursa'ya gitti. Ancak çevre esnafı çekimlerin yapıldığı yere gitmek isteyince tatsızlık yaşandı.

Esnaf sete girmek isteyince kavga çıktı

Çekim için MasterChef ekibi, Bursa'nın timsallerinden Tophane Meydanı'nı tercih etti. Prodüksiyon ekibi çekim için sıkı tedbirler alırken, çekim alanında çalıştığını öne süren bir esnafın içeri girmesine izin verilmeyince gerginlik yaşandı. Gerginlik büyüyünce kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavgaya polis müdahale etti.

Öte yandan, MasterChef yarışmacılarının programda Bursa'nın meşhur lezzetlerinin yaptığı öğrenildi.

 

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